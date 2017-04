Niemcy: Merkel uznała atak w Dortmundzie za "czyn odrażający"

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

"Można się tylko cieszyć, że skutki nie były jeszcze poważniejsze, ale wystarczająco tragiczne jest to, że dwie osoby, piłkarz i policjant, odnieśli obrażenia" - zaznaczył rzecznik. "Nasze myśli są przy obu rannych" - dodał.

Merkel przeprowadziła rozmowę telefoniczną z dyrektorem drużyny Hansem Joachimem Watzke. Jak oświadczył Seibert, należy bardzo pochwalić zarówno postawę kibiców obu drużyn na stadionie, jak i policji. "Wszyscy zareagowali na sytuację ze spokojem" - powiedział rzecznik rządu.

Rzecznik niemieckiego MSW Tobias Plate poinformował, że szef resortu Thomas de Maiziere uda się do Dortmundu i będzie obecny na środowym meczu Borussi Dortmund z AS Monaco w piłkarskiej Lidze Mistrzów, by wyrazić swoją solidarność.

Federalny Urząd Kryminalny przejął na prośbę prokuratora federalnego śledztwo w sprawie ataku. Przestępstwa badane są zwykle przez prokuratury poszczególnych krajów związkowych, a jedynie w szczególnie ważnych przypadkach sprawę przejmuje instytucja centralna.