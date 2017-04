"Der Spiegel": Anis Amri działał na rozkaz dowództwa Daesh

Terrorysta z Tunezji Anis Amri, który w grudniu 2016 r. dokonał zamachu w Berlinie, zabijając 12 osób i raniąc ponad 50, działał na rozkaz dowództwa Daesh - podał niemiecki tygodnik "Der Spiegel".