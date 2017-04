Kreml przygotowuje masowe wiece w Rosji przeciw terroryzmowi

Źródła w kilku administracjach regionów potwierdziły, że trwają przygotowania do wieców, które mają się odbywać w całym kraju. Zgromadzenia mają być wyrazem wspólnego bólu i, jak oceniają źródła, mają pokazać, że nieuzasadnione są częste zarzuty wobec władz, iż nie podzielają one nieszczęść zwykłych ludzi.

Zadanie organizacji wieców powierzono gubernatorom regionów, którzy z kolei zlecają je szefom administracji w regionach, a rządząca partia Jedna Rosja i władze miejscowe będą mobilizować pracowników sfery budżetowej - relacjonuje "Kommiersant".

Informację o organizacji wieców potwierdziły źródła zbliżone do administracji prezydenta cytowane przez portal RBK. Kreml stara się w ten sposób przejąć inicjatywę od opozycji i wykorzystać temat zamachów, by konsolidować społeczeństwo - powiedział jeden z rozmówców portalu. Według tego źródła wiece rozpoczną się od minuty ciszy, pojawi się na nich wątek jednoczenia się społeczeństwa w obliczu zagrożeń, a także rola prezydenta Władimira Putina w tej konsolidacji. Kremlowi zależy, by zgromadzenia były jak najliczniejsze i wypadały korzystniej w porównaniu z protestami antykorupcyjnymi z 26 marca - utrzymuje to źródło.

Pomysł narzucania takich zgromadzeń skrytykował specjalista w dziedzinie technologii politycznych Andriej Koladin, były pracownik administracji prezydenta. Decyzja o organizowaniu wieców jest zbyt pospieszna - ocenił Koladin w rozmowie z "Kommiersantem". Zauważył też, że "przymusowe zgromadzenie publiczne w warunkach narastającego protestu nie jest zbyt rozsądne".

Jak twierdzi "RBK", hasłem sobotnich zgromadzeń ma być: "razem przeciwko terroryzmowi".

W poniedziałek w zamachu samobójczym w metrze w Petersburgu zginęło 14 osób, kilkadziesiąt odniosło rany. Według ustaleń śledczych zamachowcem był pochodzący z Kirgistanu 22-letni mężczyzna, obywatel Rosji. Badane są jego ewentualne związki z Daesh.

26 marca w kilkudziesięciu miastach Rosji na apel opozycjonisty Aleksieja Nawalnego tysiące ludzi wyszły na demonstracje, protestując przeciw korupcji wznosząc również hasła antyrządowe.