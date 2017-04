Egipt: Prezydent ogłosił stan wyjątkowy na trzy miesiące

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Terror nie do okiełznania

Pierwszy zamach miał miejsce w kościele w mieście Tanta w delcie Nilu. Zginęło tam 27 osób, a 77 zostało rannych - podały władze. W kilka godzin później zamachowiec samobójca zdetonował ładunek wybuchowy przed koptyjską katedrą w nadmorskiej Aleksandrii, zabijając 16 ludzi, w tym trzech policjantów i raniąc 40 osób.

"Ugrupowanie należące do Państwa Islamskiego (IS) przeprowadziło dwa ataki na kościoły w miastach Tanta i Aleksandria" - głosi komunikat podległej IS propagandowej agencji prasowej Amak.

Za trzy tygodnie do Egiptu ma przybyć papież Franciszek.