Londyn: 52-letni Khalid Masood sprawcą ataku

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Theresa May: Polski obywatel wśród poszkodowanych w zamachu w Londynie

Ostatnio Masood mieszkał w hrabstwie West Midlands w środkowo-zachodniej Anglii.

"Masood nie był objęty żadnym z prowadzonych obecnie dochodzeń, żadne wcześniejsze informacje wywiadowcze nie wskazywały na to, że zamierza przeprowadzić zamach terrorystyczny" - poinformowano w wydanym komunikacie.

"Był jednak znany policji i miał na koncie liczne wyroki skazujące za napaści, w tym za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także za posiadanie broni i wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu" - dodano.

Wcześniej w czwartek brytyjska premier Theresa May powiedziała, że sprawca zamachu urodził się w Wielkiej Brytanii; nie ujawniła jednak nazwiska, choć było ono już znane policji. Według May kontrwywiad MI5 prowadził w przeszłości śledztwo w sprawie ekstremistycznych powiązań tego mężczyzny, ale został on wówczas uznany za "marginalną postać".

W środę po południu Masood wjechał samochodem w grupę ludzi na Moście Westminsterskim w centrum Londynu, a następnie próbował dostać się na teren pobliskiego parlamentu, raniąc śmiertelnie nożem jednego z policjantów strzegących bramy wjazdowej. Wkrótce potem sprawca został zastrzelony przez interweniujące służby bezpieczeństwa. Poza napastnikiem zginęły trzy osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych.