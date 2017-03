Nigeria: Zapukały do drzwi i wysadziły się w powietrze

Foto: By No machine-readable author provided. Amcaja assumed (based on copyright claims). [Public domain], via Wikimedia Commons

Cztery nastoletnie dziewczęta dokonały zamachu samobójczego na osiedlu znajdującym się na przedmieściach nigeryjskiego miasta Maiduguri. Jak podaje Al Jazeera jest to przejaw nowej taktyki dżihadystów z Boko Haram - dżihadyści od pewnego czasu biorą na celownik prywatne domy, zamiast atakować miejsca publiczne takie jak np. targowiska.