ETA zapowiada rozbrojenie się do 8 kwietnia

Autonomiczny rząd Kraju Basków wyraził opinię, że oferta ETA jest "wiarygodna" i uznał, iż "możliwe jest rozbrojenie tej organizacji w krótkim terminie".

ETA, która działała i prowadziła walkę zbrojną zarówno w hiszpańskiej, jak i francuskiej części Kraju Basków, zwróciła się za pośrednictwem rządu regionalnego o zapewnienie "bezpośrednich dróg komunikacji" z rządami obu krajów, aby możliwe stało się "osiągnięcie celu o historycznym znaczeniu dla naszego społeczeństwa", jakim jest rozbrojenie.

Ogłoszenie deklaracji w sprawie rozbrojenia nastąpiło po opublikowaniu na łamach dziennika "Le Monde" oświadczenia baskijskiej organizacji Bizi, które podpisał jej działacz Txetx Etcheverry; stwierdził on, że rozbrojenie ETA może nastąpić jeszcze przed kwietniowymi wyborami prezydenckimi we Francji. "ETA powierzyła nam odpowiedzialność za rozbrojenie, tj. zlikwidowanie swego arsenału; do 8 kwietnia będzie całkowicie rozbrojona" - zadeklarował Etcheverry na łamach dziennika "Le Monde".

Organizacja Euskadi Ta Askatasuna (ETA) - Kraj Basków i Wolność - już 20 października 2011 roku zadeklarowała definitywne zakończenie trwającej ponad 40 lat walki zbrojnej o niepodległość Kraju Basków, która kosztowała 829 ofiar śmiertelnych po stronie sił rządowych i urzędników administracji hiszpańskiej. ETA rozpoczęła ją w 1961 roku, za rządów gen. Francisco Franco. Ostatnią śmiertelną ofiarą tej wojny był zabity w zamachu w 2010 roku francuski policjant.

Madryt i Paryż odmawiały dotąd podjęcia negocjacji z ETA, negując prawa tej organizacji do stawiania jakichkolwiek warunków. W więzieniach na terenie Hiszpanii i Francji przebywa wciąż około 350 członków ETA, a w hiszpańskich mediach obowiązuje w tekstach na temat ETA termin "banda zbrojna ETA".

Hiszpańska żandarmeria Guardia Civil ogłosiła 8 marca, że odkryła na terenie Kraju Basków, nieopodal granicy francuskiej, skrzynię z "siedmioma pojemnikami materiałów wybuchowych". 5 listopada ub. roku skrzynkę z bronią należącą do ETA znaleziono również zakopaną w Lesie Campiegne pod Paryżem.

Oficjalna reakcja rządu hiszpańskiego na deklarację ETA o zamiarze rozbrojenia się brzmiała: "Jedyną rzeczą, jaką ma do zrobienia ETA, jest rozbroić się i rozwiązać". Takie oświadczenie złożył w piątek rzecznik rządu Inigo Mendez de Vigo. Dodał on, iż rząd przyjął deklarację ETA w sprawie rozbrojenia "z całą ostrożnością", a jego stanowisko wobec ETA "nie zmieniło się ani o centymetr" od grudnia 2011 roku, kiedy rozpoczął urzędowanie obecny premier Hiszpanii, Mariano Rajoy.