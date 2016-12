Irak: Przeciw irackim siłom w Mosulu użyto 900 samochodów pułapek

Irak: IS przyznało się do serii ataków w Mosulu. 23 osoby nie żyją

Abadi nie poinformował jednak, jak wiele z tych samochodów prowadzonych było przez zamachowców samobójców ani ile z nich eksplodowało, zanim dotarło do zamierzonego celu.

Agencja AP podaje również, że podczas nalotów na Mosul zniszczony został ostatni czynny dotąd most na rzece Tygrys. Choć mieszkańcy muszą teraz przeprawiać się z jednego brzegu na drugi łodziami, braku mostu utrudnia poruszanie się po mieście także dżihadystom.

Według mieszkańców, z którymi rozmawiała AP, do zniszczenia mostu doszło w poniedziałek. Jednak ani przedstawiciele władz irackich, ani dowodzonej przez USA międzynarodowej koalicji, nie skomentowali dotychczas tych doniesień. Zbudowany w latach 30. XX wieku most uważany był za jedną z największych atrakcji turystycznych miasta.

Rzeka Tygrys dzieli Mosul na wschodnią i zachodnią część. Na razie walki toczą się głównie po stronie wschodniej. Oczekuje się, że gdy iracka armia dotrze do rzeki, do przeprawienia się na drugi brzeg użyje mostów pontonowych.

Po ponad dwóch miesiącach trwania ofensywy irackim siłom udało się opanować około jednej czwartej miasta. Obecnie trwa przerwa w działaniach zbrojnych, która prawdopodobnie zakończy się w ciągu najbliższych dni.

Ofensywa mająca na celu odbicie z rąk IS Mosulu rozpoczęła się 17 października. Jest to największa operacja zbrojna w Iraku od czasu opuszczenia w 2011 roku kraju przez wojska amerykańskie.

Choć premier zapowiadał dotąd, że Mosul będzie odbity do końca roku, postęp operacji jest wolniejszy. Tłumaczy się to troską o bezpieczeństwo mieszkańców Mosulu, którzy w większości pozostali w mieście. Wcześniej spodziewano się, że zdecydują się oni opuścić swoje domy. We wtorek Abadi zapowiedział, że do wyparcia Państwa Islamskiego z Iraku potrzeba jeszcze trzech miesięcy.

Szacuje się, że Mosulu, opanowanego przez IS w 2014 roku, broni 5-6 tys. dżihadystów. Naprzeciw nim stanęły siły koalicji liczące 100 tys. żołnierzy. Mimo to IS nadal jest zdolne do przeprowadzania zamachów na terytorium kraju, a nawet w pobliżu jego stolicy.