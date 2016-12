Jak zamachowiec Anis Amri uciekł z Berlina. Nowe informacje

Niedługo po ataku na jarmarku bożonarodzeniowym, w wyniku którego zginęło 12 osób, Amri, 24-letni Tunezyjczyk, "podróżował w nocy z 21 na 22 grudnia autobusem z dworca autobusowego w mieście Nijmegen", w Holandii w pobliżu granicy z Niemcami, "do dworca kolejowego w Lyonie" - sprecyzowało to źródło.

Rzecznik holenderskiej prokuratury Wim de Bruin potwierdził agencji AFP, że policja "sprawdza, czy po zamachu w Berlinie Amri podróżował przez Holandię". Nie podał żadnych dodatkowych szczegółów.

Następnie Tunezyjczyk został zarejestrowany przez kamery monitoringu 22 grudnia na głównym dworcu Lyon-Part-Dieu, gdzie wsiadł do pociągu jadącego do Chambery, w południowo-wschodniej Francji, a następnie udał się do Mediolanu.

Wcześniej w środę włoski dziennik "La Repubblica" podał, że w plecaku Amriego włoscy śledczy znaleźli kartę SIM pochodzącą z Holandii. Karta pochodziła z zapasów, które w dniach 20-22 grudnia rozdawano w centrach handlowych w holenderskich miastach Zwolle, Breda i Nijmegen.

23 grudnia Amri został zastrzelony przez włoskich policjantów w Sesto San Giovanni pod Mediolanem. Poproszony o wylegitymowanie się podczas kontroli drogowej, zaczął strzelać do funkcjonariuszy, którzy odpowiedzieli ogniem.

Znaleziono przy nim bilety kolejowe na połączenie Lyon-Chambery-Mediolan, przez Turyn, opłacone w gotówce.

Zdaniem niemieckich śledczych to 24-letni Amri kierował 19 grudnia ciężarówką na polskich numerach rejestracyjnych, którą wjechał w tłum na świątecznym jarmarku w Berlinie. W zamachu zginęło 12 osób, a około 50 zostało rannych. Wśród ofiar jest polski kierowca ciężarówki Łukasz Urban, który został zastrzelony przez napastnika.

Do zamachu przyznało się Państwo Islamskie, któremu Amri przysiągł wierność na nagraniu opublikowanym przez propagandową agencję dżihadystów Amak.