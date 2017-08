US Open: Tylko Rafael Nadal tryska zdrowiem

Rezygnacja Rogera Federera z gry w turnieju z cyklu ATP Masters 1000 w Cincinnati oznacza, że Hiszpan, niezależnie od wyników na korcie, wyprzedzi Andy'ego Murraya i odzyska miejsce na szczycie rankingu. Przerwa chwilę trwała – był tam ostatnio w lipcu 2014 roku.

Federer był jedynym tenisistą, który mógł zagrozić Nadalowi, ale Szwajcar po przegranym z Aleksandrem Zverevem ubiegłotygodniowym finale w Montrealu zgłosił uraz pleców i sprawa zmiany lidera klasyfikacji ATP stała się jasna.

Murray rok temu grał w finale w Cincinnati, przegrał z Marinem Ciliciem, teraz uzasadniona nieobecność (z powodu leczenia zadawnionej kontuzji biodra) kosztuje go 600 punktów rankingowych. Rafael Nadal pozostał jedynym aktywnym tenisistą z pierwszej szóstki świata, który jest w miarę zdrowy i gra w tym tygodniu.

Cilić nie startuje od finału Wimbledonu, ma uraz mięśniowy. Novak Djoković i Stan Wawrinka podali wcześniej, że po starcie w Londynie nie pojawią się na kortach do końca roku. Serb leczy kontuzję prawego łokcia, Szwajcar lewego kolana. Numer 9 na świecie, Kei Nishikori, też opuścił grę w Cincinnati – z powodu bólu nadgarstka.

Tylko Roger Federer obiecuje powrót w Nowym Jorku, zatem nadchodzący turniej wielkoszlemowy otwiera się szeroko dla młodych zdolnych, takich jak Zverev, Nick Kyrgios, Dominik Thiem, Denis Shapovalov, Karen Chaczanow, Borna Corić i inni określani nowocześnie jako #NextGen, czyli następna generacja.

W tej generacji nie widać polskich nazwisk, największą wielkoszlemową siłą pozostają dojrzali polscy debliści, zwłaszcza Łukasz Kubot, który po zwycięskim Wimbledonie grał z Marcelo Melo w finale w Waszyngtonie, następnie wygrał z Brazylijczykiem jeden mecz w Montrealu, w Cincinnati też zaczynają od drugiej rundy.

Kobiecy tenis zawodowy również ma czas wyłaniania nowych liderek, chociaż obecna, Czeszka Karolina Pliskova, zapewne do US Open pozycję obroni. W Cincinnati turniej rangi Premier 5 rozgrywany jest równolegle z turniejem ATP, większość kobiecych sław jest tam obecna. Ciekawe roszady są możliwe.

Porażka Agnieszki Radwańskiej już w pierwszej rundzie z Julią Goerges jeszcze nie musi oznaczać spadku Polki z 10. miejsca rankingu WTA. Będzie to możliwe tylko w przypadku znakomitej gry Dominiki Cibulkovej i Petry Kvitovej. Radwańska zgłosiła się teraz do gry w New Haven (20–26 sierpnia), będzie tam bronić tytułu. Wczesna porażka już na pewno spowoduje spore straty w klasyfikacji WTA.

Dla kobiecego tenisa ważne jest także to, co dzieje się poza kortami. Szeroko komentowanym wydarzeniem stało się przyznanie dzikiej karty Marii Szarapowej do US Open. Większości tenisowego świata ta decyzja się nie podoba. W Paryżu i Londynie takiej uprzejmości Rosjance nie zrobiono.

Wydawało się, że po urodzeniu syna udanie wznowi karierę Wiktoria Azarenka, ale restart na razie wygląda blado, być może dlatego, że tenisistka jest w sporze prawnym z ojcem dziecka, już byłym partnerem, hokeistą i instruktorem golfa Billym McKeague. Kobiecy tenis przeżywa też groteskową aferę dopingową Sary Errani, a także niedawne słowa Sereny Williams, która w wywiadzie dla „Vogue'a" stwierdziła, że na pewno wróci na korty po urodzeniu dziecka (został miesiąc z kawałkiem), ma śmiały plan, by pojawić się już w Australian Open 2018, wygrać i wyrównać rekord 24 wielkoszlemowych zwycięstw Margaret Court.