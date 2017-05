Finał ATP Tour: ciąg dalszy z Japończykami

Działacze ATP World Tour podpisali w czwartek w Lodynie stosowną umowę z nowym sponsorem tytularnym turnieju mistrzów: japońską firmą Nitto Denko Corporation. Turniej ten rozgrywany jest w hali O2 w Londynie od 2009 roku.

Chris Kermode, szef ATP, ogłosił tę nowinę ze szczytu znanego londyńskiego wieżowca The Shard w towarzystwie gości specjalnych (m. in. Borisa Beckera i Andy'ego Murraya). Nowy partner męskiego tenisa zawodowego to firma technologiczna produkująca innowacyjne materiały na rzecz wielu branż, od elektronicznej po motoryzacyjną i ekologiczną. W przyszłym roku będzie obchodzić 100-lecie powstania, co także skłoniło jej szefów do promocji marki przez sport.

Finał sezonu ATP Tour stał się w Londynie imprezą bardzo popularną, przynosi znaczne dochody, co roku bilety kupuje na nią ok. 250 tys. osób, zatem od 2009 roku Masters rywalizację w hali O2 obejrzało ponad 2 mln osób. Łączną widownię przed telewizorami szacuje się na ponad 100 mln.

W tym roku turniej odbędzie się od 12 do 19 listopada. Niepokonany mistrz Nitto ATP Finals 2017 otrzyma 2,549 mln dolarów. Za sam udział każdy z wielkiej ósemki singlistów otrzyma 191 tys. dol, tyle samo daje wygrany każdy mecz grupowy, ewentualni dwaj zmiennicy za czekanie na szansę gry dostaną po 105 tys. dol. Deblowi mistrzowie sezonu, jeśli nie przegrają meczu w grupie, dostaną 486 tys. dol. do podziału.