Charytatywna rozgrzewka w Madrycie

Rzecz nazywa się oficjalnie El Mutua Charity Tie Break Tens Contra la Violencia de Género – co można zawile, ale dość dokładnie przetłumaczyć jako „Charytatywny turniej Wspólnoty Madryckiej w formie tie-breaków granych do 10 punktów – na rzecz zwalczania przemocy wobec kobiet".

W skrócie to Tie Break Tens, czyli turniej z przesłaniem, grany systemem pucharowym wyłącznie w formie tie-breaków przez ósemki znanych tenisistek i tenisistów zawodowych. W tegorocznej edycji znalazły się m. in. Agnieszka Radwańska, Maria Szarapowa i Garbine Muguruza (pierwsza rywalka Polki), w drabince męskiej są Stan Wawrinka, Tomas Berdych i Lucas Pouille.

Każdy mecz to tie-break grany zgodnie z nazwą do zwycięskich 10 punktów (lub dwóch punktów przewagi od stanu 9-9), nagrodą jest po 200 tys. dolarów – wyłącznie dla mistrzyni i mistrza. Do tego sponsor tytularny dokłada 100 tys. dolarów na cel charytatywny – w tym przypadku na działalność instytucji i organizacji zwalczających plagę przemocy wobec kobiet.

Impreza zacznie się w czwartek o 19.30 na korcie im. Manolo Santany , czyli korcie centralnym znanego madryckiego obiektu Caja Magica (Magiczne pudełko). W tym samym miejscu od piątku zaczną się mecze łączonego turnieju ATP (cykl Masters 1000) i WTA (cykl Premier Mandatory), który w tym roku obchodzi piętnastolecie.

Tie Break Tens w Madrycie to trzecia edycja imprezy. Inauguracja nastąpiła w grudniu 2015 roku w Royal Albert Hall w Londynie. O 250 tys. dol. (także tylko dla najlepszego) walczyła wówczas szóstka: Andy Murray, John McEnroe, David Ferrer, Tim Henman, Kyle Edmund i Xavier Malisse. Po spotkaniach każdy z każdym w trzyosobowych grupach oraz półfinałach, w finale Edmund wygrał 10-7 z Murrayem.

Rok później wedle tych samych reguł zawody odbyły się w Wiener Stadthalle. Uczestnikami byli Andy Murray, Dominic Thiem, Jo-Wilfried Tsonga, Goran Ivanisević, Tommy Haas i Marcus Willis. Ponownie w finale grał Murray i ponownie Szkot przegrał – tym razem 5-10 z Thiemem. Panie w edycjach 2015 i 2016 nie startowały.

> Tie Break Tens 2017

Drabinka kobiet – 1/4 finału: M. Keys (USA) – S. Kuzniecowa (Rosja); A. Radwańska (Polska) – G. Muguruza (Hiszpania); J. Konta (W. Brytania) – S. Halep (Rumunia); M. Puig (Portoryko) – M. Szarapowa (Rosja).

Drabinka mężczyzn – 1/4 finału: G. Dimitrow (Bułgaria) – D. Evans (W. Brytania); L. Pouille (Francja) – F. Verdasco (Hiszpania); T. Berdych (Czechy) – J. Sock (USA); S. Wawrinka (Szwajcaria) – F. Lopez (Hiszpania.