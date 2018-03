Tenis w Miami: Azarenka mocniejsza od Radwańskiej

Ćwierćfinału z Polkš w Miami nie będzie – Agnieszka Radwańska przegrała z Wiktoriš Azarenkš 2:6, 2:6

Kto pamięta ich poprzednie mecze wie, że w 17 spotkaniach Polka wygrywała tylko pięć razy, że Białorusinka była jednš z tych tenisistek, które niemal zawsze miały sposoby na Agnieszkę.

Ostatnio walczyły w Montrealu w 2014 roku (Radwańska wygrała względnie łatwo 6:2, 6:2), wiele się od tego czasu zmieniło w życiu obu tenisistek, ale w poniedziałek na kortach Crandon Park czas się trochę zatrzymał, a może nawet zawrócił.

Choć wynik tego nie podpowiada, mecz oglšdało się całkiem dobrze. Forma Azarenki wyraŸnie wzrosła od czasu, gdy kilkanaœcie dni temu zaczęła sezon w Indian Wells i po wygranej z Heather Watson przegrała w drugiej rundzie ze Sloane Stephens.

W Miami zwyciężyła już Catherine Bellis, Madison Keys (nr 14), Anastasiję Sevastowš (nr 20), z Radwańskš też sobie poradziła demonstrujšc mocne returny, precyzyjne zagrania z głębi kortu, wysokš skutecznoœć, dominację od startu do końca spotkania.

Kto liczył, że zwycięstwo Radwańskiej nad Simonš Halep oznacza poczštek udanej serii, musi znów czekać, chociaż w grze Polki były też pozytywy. Na bardzo dobrš grę rywalki odpowiadała ambitnie, trwała w twardych wymianach względnie długo, od czasu do czasu potrafiła zdobywać efektownie punkty po zagraniach wymagajšcych wyczucia i techniki.

Kilka razy potrafiła nawet zmusić Azarenkę do długich przebieżek i zwolnienia ręki, wtedy zdobywała punkty jak na paradzie, ale były to tylko krótkie miłe chwile, intensywnoœć i jakoœć gry Białorusinki zdecydowanie ważyły więcej. – Wyszłam na kort, zrealizowałam swój plan gry, œwietnie mi się tu walczy. Najtrudniejszš sprawš jest powrót regularnoœci, jestem na dobrej drodze – mówiła po meczu. Turniej w Miami wygrywała trzy razy, trudno wyrokować, czy to już czas na czwarty sukces, ale sš powody sšdzić, że była mistrzyni zbliża się szybko do dawnego poziomu.

Cišg dalszy sezonu Agnieszki Radwańskiej nastšpi już na kortach ziemnych. Na razie plan jej startów obejmuje trzy turnieje: Stambuł (International – pula 250 tys. dol., od 23 kwietnia), Madryt (Premier Mandatory – 6,7 mln dol., od 5 maja) i Wielki Szlem w Paryżu (od 27 maja).

W ćwierćfinale Wiktoria Azarenka zagra z Karolinš Pliskovš (nr 5), drugš parę ćwierćfinałowš stworzyły Andżelika Kerber (10) oraz Sloane Stephens (13), która pokonała Garbine Muguruzę (3) 6:3, 6:4. Mecz 1/8 finału wygrała także Venus Williams (8), która zwyciężyła 5:7, 6:1, 6:2 bronišcš tytułu Johannę Kontę (11).