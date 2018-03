Radwańska: Misja Miami rozpoczęta

Agnieszka Radwańska wygrała pierwszy mecz turnieju w Miami. Teraz zapewne stanie przed niš rumuński mur – Simona Halep

Rywalkš Polki była Alison van Uytvanck (51. WTA), Belgijka z opiniš tenisistki solidnej, ale, jak dowodzš statystyki, na razie bez sukcesów w Wielkim Szlemie lub dużych turniejach, takich jak ten na Florydzie. Mniejsze już jednak wygrywała, ostatnio w lutym w Budapeszcie.

Wynik 6:3, 7:6 (7-4) dla Polki, bilans z van Uytvanck poprawiony do stanu 3-0, sam zapis wyglšda dobrze, choć na słonecznym korcie nr 2 oœrodka Crandon Park w Key Biscayne, łatwo wcale nie było. Radwańska borykała się z trochę z własnš niemocš, trochę z atakami rywalki, największy trud sprawiało jej szybkie przejœcie do zdecydowanego ataku, to był klucz do sukcesu.

Mecz trwał prawie dwie godziny, mógł być krótszy, ale przy stanie 6:3, 5:3, 30-30 i serwisie Polki zabrakło właœnie tej końcowej determinacji. Rywalka wyrównała, dopiero zimna krew w końcowych akcjach tie-breaka dała Agnieszce oczekiwany sukces, 65 punktów rankingowych (netto jednak zero, gdyż trzecie runda to powtórzenie osišgnięcia z Miami z ubiegłego roku) i czek na 47 170 dolarów.

Polka wcišż szuka drogi powrotu do dawnej pozycji w rankingu. Obecna (32. WTA) oznacza kłopoty z obecnoœciš bez kwalifikacji w turniejach rangi Premier, z rozstawieniem, także brak przywilejów, jakie majš te z pierwszej dwudziestki i dziesištki na œwiecie. Misja Miami została rozpoczęta, ale cišg dalszy łatwiejszy raczej nie będzie.

W trzeciej rundzie rywalkš Polki będzie zapewne Simona Halep, obecna liderka rankingu WTA. Rumunka miała wyznaczony mecz z Francuzkę Oceane Dodin (98. WTA) na godziny popołudniowe w Miami, wieczorne w Polsce.

Halep w tym roku grała dużo, zwykle dobrze: zwyciężyła w turnieju w Shenzen, przegrała z Karolinš WoŸniackš finał Australian Open, dotarła do ćwierćfinału w Dausze (porażka z Garbine Muguruzš) i półfinału w Indian Wells (przegrała z Naomi Osakš). Bilans z Radwańskš ma remisowy (5-5), ostatnio grały doœć dawno – w 2016 r. w Cincinnati, Rumunka była górš.