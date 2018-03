Tenis w Miami: pożegnanie z Key Biscayne

Zaczšł się drugi wielki turniej tenisowej wiosny w USA. Będzie powtórka z Indian Wells? Niewykluczone

W częœci męskiej bohaterowie z kalifornijskiej pustyni sš obecni – zarówno mistrz Juan Martin del Potro, jak i finalista Roger Federer. Obsada jest mocna: 17 z pierwszej dwudziestki rankingu ATP. Tytułu broni Federer (wygrał w Miami trzy razy), zachowa nr 1 rankingu, jeœli dojdzie do ćwierćfinału.

Zgłosił się także Novak Djoković (szeœć tytułów) i twierdzi, że jest z nim dobrze, bo nie czuje bólu podczas treningu. W Indian Wells odpadł w drugiej rundzie. Sš Marin Cilić (nr 2) i Grigor Dimitrow (3), jest też sporo zdolnej młodzieży – Alexander Zverev (4), Andriej Rubliow, Denis Shapovalov, Frances Tiafoe i inni.

Interesujšca wydaje się przede wszystkim forma Del Potro, który do pierwszego sukcesu w turnieju z cyklu ATP Masters 1000 ma szansę od razu dołożyć w marcu drugi, na takie wyczyny stać było w przeszłoœci tylko największych – Djokovicia i Federera (po 3 razy), Andre Agassiego, Marcelo Riosa, Pete'a Samprasa, Michaela Changa i Jima Couriera. Relacja telewizyjna z turnieju ATP na sportowych antenach Polsatu.

Turniej kobiecy (WTA Premier Mandatory) zaczyna się od meczu rewelacyjnej mistrzyni z Indian Wells Naomi Osaki z Serenš Williams, w tle jest ciekawa rola nowego trenera Japonki – kiedyœ zwykłego partnera do kortowych ćwiczeń kilku sław kobiecego tenisa, teraz już samodzielnego ambitnego trenera Saschy Bajina. Bajin był też kiedyœ cenionym współpracownikiem w sztabie Sereny.

Wraca także do akcji Wiktoria Azarenka (spotyka się z Catherine Bellis; transmisja dziœ w nocy w TVP Sport). To główne atrakcje poczštku. Rozczarowanie przyniosło oœwiadczenie Marii Szarapowej, cztery dni przed startem turnieju Rosjanka przekazała, że „powróci do gry tylko wtedy, gdy będzie gotowa do rywalizacji". Liderki rankingu WTA: Simone Halep, Karolina WoŸniacka, Karolina Pliskova, Elina Switolina, Jelena Ostapeno i Garbine Muguruza sš w Miami i grajš.

W œrodowym programie spotkań jest tylko jeden polski mecz – Magda Linetta gra w pierwszej rundzie z Alison Riske. Agnieszka Radwańska (nr 30) spotka się w drugiej rundzie (pierwszš ma wolnš) z Alison van Uytvanck.

Bronišca tytułu w deblu para Łukasz Kubot i Marcelo Melo (nr 1) zacznie turniej od meczu z Steve'em Johnsonem i Samem Querreyem. Marcin Matkowski i Aisam Qureshi trafili na Leonardo Mayera i Diego Schwartzmana. Alicja Rosolska i Abigail Spears zmierzš się z Larš Arruabarrenš i Arantxš Parrš Santonjš.

Turniej Miami Open odbywa się po raz 34. 32 edycje miały miejsce w oœrodku Crandon Park na przybrzeżnej wysepce Key Biscayne. To pożegnalne piłki dla tego obiektu. Jak zadecydował właœciciel, czyli agencja IMG, od przyszłego roku mecze odbywać się będš w œrodku miasta, na Hard Rock Stadium, tam gdzie mecze ligowe gra drużyna NFL Miami Dolphins oraz uniwersytecka ekipa futbolowa Miami Hurricanes.