Australian Open: W sobotę mecz Halep – Woźniacka

W sobotę mecz o tytuł Simona Halep – Karolina WoŸniacka. Marin Cilić wygrał w półfinale z Kyle'em Edmundem.

Finał będzie dla obu tenisistek meczem o pierwszy wielkoszlemowy triumf i prowadzenie w rankingu WTA (obecnie liderkš jest Rumunka, a wiceliderkš Dunka). Halep i WoŸniacka to tenisistki, którym od lat wypomina się, że były nr 1 bez wygrania wielkoszlemowego turnieju. W sobotę wobec jednej z nich to stwierdzenie przestanie być aktualne.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Halep awansowała do finału po fantastycznym meczu z Andżelikš Kerber. W drugim i trzecim secie było to bez wštpienia jedno z najlepszych kobiecych spotkań ostatnich miesięcy. Podkreœlić należy, że obie grały bajecznie w momentach kluczowych, co u pań nie zdarza się często. Był to tenis obustronnie bezlitosny, obie po wielu wymianach ledwie trzymały się na nogach, ale po chwili zrywały się do walki, obie miały meczbole (Halep obroniła dwa, wygrała za czwartym), aż Rumunka w końcu zwyciężyła 6:3 4:6 9:7. Po takim meczu nikt nie zapyta, czy kobiety zasługujš na takie same premie jak mężczyŸni, byłoby to co najmniej niestosowne.

„Nie było łatwo, jeszcze się trzęsę. Dwa takie mecze w jednym turnieju... Jestem z siebie dumna" – mówiła Halep na korcie, przypominajšc, że w trzeciej rundzie obroniła trzy meczbole w spotkaniu z Lauren Davis.

Finałowe szanse WoŸniackiej, która pokonała Belgijkę Elise Mertens 6:3, 7:6 (7-2), wydajš się większe, bo dwa maratony Halep muszš zostawić œlad na ciele i w psychice. Rumunka twierdzi, że jej największym atutem jest dzielne serce, ale nawet jeœli to prawda, nie sposób zapomnieć, że w ubiegłym roku przegrała w Paryżu praktycznie wygrany finał Roland Garros, bo serce biło, ale stanęła głowa.

Pierwszym finalistš turnieju mężczyzn został Marin Cilić. Chorwat pokonał Brytyjczyka Kyle'a Edmunda 6:2, 7:6 (7-4), 6:2. Finałowym rywalem Cilicia będzie zwycięzca drugiego półfinału Roger Federer – Hyeon Chung, który odbędzie się w pištek rano.

To duża niesprawiedliwoœć, że jeden gracz przed niedzielnym finałem ma o dzień mniej na odpoczynek. W tym roku poszkodowanym przez utrzymywany od lat absurd może być 36-letni Federer. To rzadki afront wobec Szwajcara, przyzwyczajonego raczej do czerwonego dywanu.