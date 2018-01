Australian Open: Tym razem na początku jest ból

Turniej zaczyna się w poniedziałek w Melbourne od sportowo-obyczajowych kontrowersji. Zabraknie kilku sław, może słońce spowoduje, że obudzi się Agnieszka Radwańska.

Maria Szarapowa została gwiazdš losowania, tenisowa sława sprzed lat Billie-Jean King chce, by jeden z głównych kortów nie nosił już imienia Margaret Court. Gromada mistrzyń i mistrzów opowiada o tym, jak tenis boli – dawno nie było takiego startu Wielkiego Szlema. W miejscu, w którym przez lata wychwalano pogodę, organizację i publicznoœć, mówiono o radoœci rozpoczynania corocznej rywalizacji, na razie słychać polemiki, krytykę i narzekania.

Zaczęło się, gdy Margaret Court poinformowała, że nie pojawi się na trybunach i nie będzie obok Roda Lavera przypominać o dawnej wielkoœci tenisa na antypodach. Dotšd bywała, tym bardziej że jej imię nosi trzeci pod względem wielkoœci stadion tenisowy w Melbourne Park (mieœci 7500 widzów), tę honorowš nazwę dostał w 2003 roku.

Pani Court, 24-krotna mistrzyni singlowych turniejów Wielkiego Szlema, 11-krotna mistrzyni Australian Open ma 75 lat i jest pastorem Koœcioła o nazwie Zwycięstwo Życia w Perth. Od dawna wyrażała publicznie opinię, że osoby tej samej płci nie powinny mieć możliwoœci zawierania małżeństw i przy okazji, że „kobiecy tenis pełen jest lesbijek" i wpływa to Ÿle na cały sport. Dodawała, że nie kieruje niš homofobia, tylko religijnoœć.

Martina Navratilova i Billie-Jean King poczuły się sprowokowane. – Mam dziewczynę i z oczywistych powodów nie zgadzam się z uwłaczajšcymi słowami tyczšcymi œrodowiska LGBT. Sšdzę, że byłoby dobrš rzeczš sprawdzić, czy istnieje możliwoœć zmiany nazwy jednego stadionu Australian Open, gdyż kilkoro grajšcych mogłoby czuć się niekomfortowo, grajšc na korcie imienia Margaret Court. Ja bym nie zagrała – powiedziała w pištek BJ King, wywołujšc kolejne komentarze.

Sprawa zapewne nie znajdzie szybkiego rozwišzania, na razie działacze australijscy próbujš godzić ogień z wodš. Z jednej strony wybrali Billie-Jean King do roli wręczajšcej główne trofeum, czyli Daphne Akhurst Memorial Cup, najlepszej tenisistce turnieju (okazjš jest 50-lecie pierwszego zwycięstwa Amerykanki w Australian Open), z drugiej – nagranie rozmowy na temat przemianowania Margaret Court Arena i okolicznoœci tej propozycji szybko usunęli ze strony internetowej turnieju.

– Jestem tu, by grać w tenisa. Uwielbiam Margaret Court Arena. Jeœli nazwa zostanie zmieniona i tak nie będzie to moja decyzja – powiedział Rafael Nadal.

– To wszystko zależy od organizatorów, nie ode mnie. Szanuję zdanie Billie-Jean King, szanuję rywalki i koleżanki z kortów, także ich sposób życia. Nie sšdzę, że powinna pojawić się nienawiœć do kogokolwiek i tyle – powiedziała Sloane Stephens, mistrzyni US Open 2017.

Pani pastor Court odrzekła, że słowa King przyjmuje jako małostkowe i infantylne. W czasie turnieju pojedzie na wakacje, ale będzie oglšdać mecze w telewizji. – Nie uciekam od problemu, ale postanowiłam w tym roku nie przekraczać granicy i nie biadolić – mówiła w „Herald Sun". Swojš drogš: od grudnia prawo australijskie zaczęło dopuszczać małżeństwa osób tej samej płci.

Farsa losowania

Turniej znalazł się pod ostrzałem mediów także wówczas, gdy przed uroczystoœciš losowania, trofeum kobiece wniosła na scenę Maria Szarapowa i dumnie stanęła obok Rogera Federera. Tak dosłowne stawianie Rosjanki na piedestale po tym, gdy dwa lata temu wpadła w Melbourne na braniu meldonium i została ukarana 15-miesięcznš dyskwalifikacjš – wydało się wielu co najmniej niestosowne.

Zdaniem dyrektora turnieju Craiga Tileya był to wymóg tradycji, właœnie nadeszła dziesišta rocznica zwycięstwa Szarapowej w Australii, puchar Daphne Akhurst powinna nieœć osoba sportowo zasłużona, z dostępnych mistrzyń turnieju obecna była wyłšcznie Rosjanka.

„The Times" napisał, że z powodu pojawienia się Szarapowej w honorowej roli całe losowanie stało się farsš, że zawstydzajšce dla całego tenisa jest to, że rozwija się czerwony dywan przed gwiazdš, która brała doping.

– Szarapowa, której ostatniš akcjš w Melbourne Park w 2016 roku było przekazanie do kontroli próbki z moczem, dostała wielkie wsparcie w Australii – napisał „The Telegraph".

Inne brytyjskie i amerykańskie gazety wydrukowały podobne komentarze, tenisowy publicysta „New York Times" Ben Rothenberg dodał wpis twitterowy: „Wydaje mi się, że Szarapowa była surowo potraktowana podczas rozprawy antydopingowej, ale i tak nie mogę uwierzyć, że #AusOpen pozwolił jej wnieœć trofeum na kort...".

Potępienie wzbudziła też rozmowa tenisistki z dziennikarzem Channel 7, w której prowadzšcy nie wspomniał słowa o winie i karze, gładko nazywajšc czas dyskwalifikacji „przerwš".

Start turnieju z takim bagażem wydaje się trudny, dochodzš do tego problemy licznych sław przybyłych do Melbourne w słabym zdrowiu. Podejrzenie, że rywalizacja szybko straci na atrakcyjnoœci, ma silne podstawy. Lista niedysponowanych jest bowiem wyjštkowo długa.

Andy Murray przyleciał do Australii właœciwie tylko po to, by zrobić w Melbourne operację biodra i odłożyć powrót na korty do Wimbledonu albo do czasu, gdy odzyska „przynajmniej 95 procent sprawnoœci".

Młoda matka Serena Williams zagrała pokazówkę w Abu Zabi, przegrała tam z Jelenš Ostapenko i stwierdziła, że nie czuje się gotowa do wielkiej gry. Swojš drogš miała już wczeœniej zarezerwowany w terminie ćwierćfinałów wykład podczas prestiżowego spotkania biznesowego na Florydzie.

Wiktoria Azarenka nie mogła wyjechać z Kalifornii i skorzystać z dzikiej karty od organizatorów z powodu przedłużajšcego się procesu sšdowego z ojcem jej syna. Kei Nishikori ma kontuzję nadgarstka, z którš męczy się od sierpnia, uniemożliwiła mu przygotowanie do pięciosetowych meczów w Melbourne.

Wymienionej czwórki nie będzie, ale co z formš tych, którzy się zgłosili, ale od miesięcy nikt nie widział ich skutecznej gry? Novak Djoković, z powodu kontuzji prawego łokcia nie grał od pół roku, pojawił się w Australii, zagrał dwie krótkie pokazówki (w Kooyong Classic wygrał z Dominikiem Thiemem, w Tie Break Tens przegrał z Lleytonem Hewittem), rozdał dziennikarzom słodycze bez cukru, przekazał wyrazy życzliwoœci i życzenia zdrowia, ale to miłe zachowanie nie zmienia powszechnych opinii, iż Serb wcišż jest na rozdrożu kariery.

Chce podjšć ryzyko, majšc nadzieję, że ciało jednak nie zawiedzie. Wiadomo, że z pomocš Radka Stepanka i Andre Agassiego przez dwa miesišce przemodelował ruch serwisowy tak, by nie narażać łokcia. Wiadomo, iż ten łokieć nie jest wyleczony na 100 procent.

– Zrobiłem, co mogłem, by tu być. Jak to się skończy, nie wiem – mówił w Melbourne tenisista, który jeszcze niedawno był przykładem niezachwianej dominacji i żelaznej wiary w siebie.

W podobnej sytuacji jest Stan Wawrinka, który także od pół roku nie grał. Przeszedł dwa zabiegi lewego kolana, nie miał wiele czasu na porzšdne treningi, ale postanowił wystartować, liczšc, że szczęœcie dopisze. W Tie Break Tens na starcie zgłosił ból ramienia i nie zagrał 15-minutowego, niezbyt wymagajšcego meczu w hali.

Rafael Nadal leczšcy od minionej jesieni chore kolano odwołał start w Brisbane, w Tie Break Tens wystšpił, wygrał dwie rundy, nawet doszedł do finału, który przegrał z Tomasem Berdychem, ale co to oznacza, też nie wiadomo. Zdaniem „Zaczynam od zera", można tłumaczyć wszystko.

Lista chorych

Garbine Muguruza w Brisbane wycofała się z powodu nagłych skurczów. W Sydney pokonały jš problemy z mięœniami uda. Tylko niektórzy wierzš, że dolegliwoœci minš w Melbourne. Milos Raonic w 2017 roku miał dwie kontuzje, nadgarstka i łydki. Przegrał mecz w Brisbane ze zdolnym australijskim nastolatkiem Aleksem De Minaurem i tyle wiadomo.

Można wymieniać dalej: Dominic Thiem – gra między infekcjami wirusowymi, właœnie leczy kolejnš; Jack Sock ma problem z biodrem, poczuł ból w meczu Pucharu Hopmana, w Auckland odpadł w drugiej rundzie; Jo-Wilfried Tsonga zaczšł sezon od kontuzji nadgarstka; Sloane Stephens przedłużyła o tydzień rehabilitację kolana, ale i tak odpadła w pierwszej rundzie w Sydney; Petra Kvitova – wirus; Julia Goerges – zwycięstwo w Auckland, chore kolano w Sydney; Caroline Garcia ma kontuzję pleców; Johannę Kontę boli biodro (media piszš już o „brytyjskiej chorobie"). Główni pretendenci do pucharów i premii zgodnie mówiš, że na poczštku jest ból.

Ale to nie znaczy, że musi być nudno. Może przecież znów narodzić się klasyczny finał Roger Federer – Rafael Nadal. Szwajcar nieŸle grał w Pucharze Hopmana, ale swoje możliwoœci chętnie pomniejsza. – Nie powinno być tak, że 36-letni tenisista jest faworytem turnieju, to nie ma sensu – mówił w ostatnich wywiadach, gdy wskazywano, że okolicznoœci wypychajš go na fotel zwycięzcy.

Turniej może mieć jednak zdrowego mistrza, niektórzy sšdzš, że Nicka Kyrgiosa lub Davida Goffina, albo Grigora Dimitrowa. Bardzo prawdopodobne, że w turnieju kobiecym też będš niespodzianki w rodzaju wydarzeń z ostatniego US Open. Największš zaletš Australian Open może być zatem blask nowych talentów.

Główna nadzieja – Kubot

O chorobach polskich tenisistów słychać mniej poza tym, że Jerzy Janowicz po operacjach odłożył start sezonu do lutego i na razie został komentatorem w Eurosporcie. Polski wkład w Australian Open 2018 to w turniejach singlowych trzy panie: awans Magdaleny Fręch (163. WTA) poprzez kwalifikacje – jest miłym zaskoczeniem. Młoda Polka dostała mecz z Hiszpankš Carlš Suarez Navarro (39. WTA) już w poniedziałek, podobnie jak Magda Linette (74. WTA) z Amerykankš Jennifer Brady (65. WTA), więc wiele czasu na dalsze prognozy nie było.

Agnieszka Radwańska po umiarkowanie pomyœlnych turniejach w Auckland i Sydney (w obu wygrała po dwa mecze, lecz grała w kratkę, największš wartoœć miał sukces z Kontš) spadła na 35. miejsce rankingu WTA. Z Kristinš Pliskovš (61. WTA) zagra we wtorek.

Sš wcišż tacy, jak Boris Becker, którzy wierzš w delikatny tenis Polki, ale w zdecydowanej większoœci analiz dotyczšcych ewentualnego składu ćwierćfinałów – Radwańskiej już nie ma. Można się zgodzić, że Agnieszka płaci za lata kariery, ale wydaje się, że rewolucyjnych zmian już nie zechce. W Melbourne nie broni wielu punktów, rok temu przeszła tylko jednš rundę (wygrała z Cwetanš Pironkowš, przegrała z Mirjanš Lucić-Baroni), jest zatem szansa na odrobienie strat.

Pozostajš deble, zwłaszcza ten nr 1 na œwiecie – Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Trudno o lepszy poczštek roku – wygrana w Sydney potwierdziła umiejętnoœci mistrzów Wimbledonu. W Melbourne Polak był mistrzem cztery lata temu (z Robertem Lindstedtem), najlepszy wynik Brazylijczyka: półfinał trzy lata temu (z Ivanem Dodigiem). W pierwszej rundzie zmierzš się z Włochem Paolo Lorenzim i Niemcem Mischš Zverevem (nr 32.).

Deblowe mecze zagrajš również Marcin Matkowski i Pakistańczyk Aisam-Ul-Haq Qureshi, Alicja Rosolska i Amerykanka Abigail Spears oraz Magda Linette i Zarina Dijas z Kazachstanu.

Z dobrych wiadomoœci: tegoroczny Austrian Open ma rekordowš pulę nagród w wysokoœci 55 mln dol. australijskich (nieco słabszych od amerykańskich – 1 dol. australijski to obecnie ok. 2,7 zł). Podniesiono jš o 10 procent w porównaniu z ubiegłym rokiem. Po finałach mistrzyni i mistrz otrzymajš czeki na 4 mln dol., pokonani w pierwszych rundach singla wezmš po 50 tys.

Nie będzie deszczu

Finansowe porównanie Australian Open z pozostałš wielkoszlemowš trójkš wskazuje, że w Melbourne zwycięzcom finałów płaci się nieco mniej niż w Nowym Jorku, ale z Wimbledonem i Paryżem Australijczycy na razie wygrywajš. Inaczej jest z tymi tenisistami, którzy przegrywajš na starcie turnieju – na australijskich kortach, wbrew ogólnej polityce płacowej, zarobiš w tym roku relatywnie najmniej.

Dwutygodniowa prognoza dla Melbourne przewiduje niewiele opadów, głównie na poczštku drugiego tygodnia. Temperatury – poczštkowo umiarkowane, w czwartek majš skoczyć do 40 stopni Celsjusza, ale zaraz spadnš. Najbardziej znaczšce mecze i tak będš chronione – aż nad trzema wielkimi kortami w Melbourne Park sš zamykane dachy.

Turniej zaczyna się w poniedziałek, czyli o 1 w nocy z niedzieli na poniedziałek w Polsce. Transmisje oferujš Eurosport 1, Eurosport 2, także kanały specjalne Cyfrowego Polsatu: Tenis Premium 1, Tenis Premium 2 oraz usługa Eurosport Player.