Agnieszka Radwańska wygrała z Simoną Halep

To był najlepszy mecz polskiej tenisistki w tym roku. Radwańska pokonała w trzeciej rundzie w Miami liderkę œwiatowego rankingu 3:6, 6:2, 6:3.

Być może to zwycięstwo sprawi, że najlepsza polska tenisistka rozpocznie drogę powrotnš do œwiatowej czołówki. W grze Radwańskiej znów widać było ogień, w jej oczach chęć walki a po meczu radoœć i satysfakcję, jakiej nie widzieliœmy od dawna. Nawet jeœli Halep nie zagrała tak jak powinna zagrać liderka klasyfikacji WTA, nawet pamiętajšc o tym, że w decydujšcych momentach Rumunka wybierała rozwišzania zachowawcze i popełniła wiele niewymuszonych błędów, sukcesu Radwańskiej to nie umniejsza, gdyż wychodzi ona głębokiego sportowego kryzysu, przynajmniej miejmy takš nadzieję. Oby to był przełomowy moment tej wiosny.

Przeciwniczkš Radwańskiej w kolejnej rundzie będzie zwyciężczyni meczu pomiędzy reprezentantkš Łotwy Anastazjš Sevastovš i Białorusinkš Wiktoriš Azarenkš.