Dunka polskiego pochodzenia Karolina WoŸniacka pokonała w półfinale rewelację Australian Open Belgijkę Elise Mertens (37 WTA) 6:3, 7:6 (7-2), a Simona Halep obroniła dwie piłki meczowe i wygrała z Niemkš z Puszczykowa Andżelikš Kerber 6:3, 4:6, 9:7.

Ten drugi mecz był znakomity, bez wštpienia najlepszy w tegorocznym turnieju kobiet. To trzeci wielkoszlemowy finał WoŸniackiej (po US Open 2009 i 2014) i także trzeci Halep (dwa pierwsze to Roland Garros 2014 i 2017).

Żadna z nich nie ma jeszcze na koncie wielkoszlemowego zwycięstwa. W sobotę zagrajš w Melbourne o tytuł i pozycję nr 1 w rankingu WTA. Obecnie pierwsza jest Halep.