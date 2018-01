Australian Open: Pogromczyni Venus Williams już odpadła

Belinda Bencic odpadła w 2. rundzie Australian Open przegrywajšc z Luksikš Kumkhum z Tajlandii. Kumkhum przebijała się do wielkoszlemowego turnieju przez kwalifikacje.

Bencic była sprawczyniš sensacji w I rundzie, gdy wyeliminowała rozstawionš z "pištkš" Venus Williams, finalistkę poprzedniej edycji turnieju. Jednak już rundę póŸniej Szwajcarka gładko przegrała z Kumkhum 1:6, 3:6.

Poniżej dalsza częœć artykułu

W 2016 roku Bencic dotarła do 1/8 finału Australian Open. Z kolei dla Kumkhum awans do III rundy tegorocznego Australian Open to największy sukces w karierze.

O awans do kolejnej fazy turnieju Tajlandka zagra z Petrš Martic z Chorwacji.

W tegorocznym Australian Open udziału nie bierze zwyciężczyni turnieju sprzed roku, Serena Williams, która nie powróciła jeszcze do formy po urodzeniu dziecka w połowie 2017 roku.