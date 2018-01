Murray przeszedł operację. Chce wrócić latem

Brytyjski tenisista Andy Murray przeszedł w Melbourne operację stawu biodrowego. Zapowiedział, że latem chce wrócić do gry.

Były œwiatowy numer jeden nie grał od lipca, kiedy został wyeliminowany w ćwierćfinale Wimbledonu. Problem z kontuzjš sprawił, że Szkot musiał zrezygnować z turnieju Australian Open, który rozpocznie się 15 stycznia.

- Jeszcze nie skończyłem grać w tenisa. Zamierzam ponownie konkurować na najwyższym poziomie - zapowiedział. Dodał, że jest bardzo optymistycznie nastawiony co do przyszłoœci.

Murray, trzykrotny zdobywca Wielkiego Szlema, wierzy, że jeœli uda mu się powrócić do 95 proc. formy sprzed kontuzji, będzie to wystarczyło, by ponownie grac na najwyższym poziomie. Ma nadzieję, że za siedem do oœmiu tygodni będzie mógł już rozpoczšć spokojne treningi na korcie.

- Moim planem jest powrót do gry w sezonie trawiastym - potencjalnie wczeœniej - ale na pewno nie będę się spieszyć - powiedział. - Chcę wiedzieć, że kiedy wrócę, będę naprawdę gotowy - dodał.

Murray zapowiedział, że nie zamierza angażować się w takš liczbę turniejów jak kiedyœ. - Będę grał przy ograniczonym harmonogramie, a następnie skupiał się bardziej na wygrywaniu ważnych wydarzeń u dużych turniejów, a nie na osišganiu okreœlonych celów rankingowych - stwierdził.

- Reszta moje ciała czuje się fantastycznie, czuję się naprawdę, naprawdę dobrze fizycznie poza tym jednym problemem - ocenił. Zapowiedział też, że chce grać, aż jego córka Sofia (urodzona w lutym 2016 roku) będzie w stanie go obserwować i "zrozumie w niewielkim stopniu to, co zrobiłem w swoim życiu".