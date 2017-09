Rekord na US Open: Tenisistki grały 213 minut

Foto: AFP

Amerykańska tenisistka Shelby Rogers potrzebowała trzech godzin i 33 minut, by pokonać reprezentantkę Australii Darię Gavrilovą 7:6 (8-6), 4:6, 7:6 (7-5) w 2. rundzie US Open. Był to najdłuższy kobiecy mecz w historii nowojorskiego turnieju wielkoszlemowego.