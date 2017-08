US Open - awans Federera po nadspodziewanie ciężkim boju

Foto: AFP

Aż pięciu setów potrzebował Szwajcar Roger Federer by awansować do drugiej rundy wielkoszlemowego US Open. Po dwóch godzinach i 37 minutach trzeci tenisista światowego rankingu pokonał 19-letniego Amerykanina Francesa Tiafoe 4:6, 6:2, 6:1, 1:6, 6:4.