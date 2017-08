US Open: Grigor Dimitrow przegrał z Andriejem Rublowem

Jak przekonać szefa do awansu?

US Open: Agnieszka Radwańska - Petra Martic 2:0 - 6:4, 7:6 (7-3)

US Open: Łukasz Kubot awansował do drugiej rundy debla

US Open - odpadli Zverev i Wozniacki

Dimitrow po niedawnym zwycięstwie w prestiżowym turnieju ATP Masters 1000 w Cincinnati i pod nieobecność w Nowym Jorku kilku zawodników z czołówki, był wymieniany jako jeden z faworytów nowojorskiej imprezy. W czwartek jednak sam nieco pomógł rywalowi, popełniając m.in. aż 11 podwójnych błędów. Wykorzystał też tylko dwie z 10 okazji na przełamanie.

26-letni Bułgar to dwukrotny półfinalista Wielkiego Szlema. W US Open jego najlepszym wynikiem jest 1/8 finału, do której dotarł dwukrotnie (2014 i 2016).

Dzień wcześniej odpadł rozstawiony z "szóstką" Niemiec Alexander Zverev. Ze startu na Flushing Meadows z powodu kontuzji zrezygnowali zaś w ogóle: Brytyjczyk Andy Murray, Szwajcar Stan Wawrinka, Serb Novak Djokovic i Japończyk Kei Nishikori.

53. w światowym rankingu Rublow po raz pierwszy w karierze awansował do trzeciej rundy Wielkiego Szlema. O "16" powalczy z Damirem Dzumhurem z Bośni i Hercegowiny.





W czwartek z rywalizacją pożegnał się też m.in. rozstawiony z "15" Tomas Berdych. Od Czecha lepszy okazał się Ukrainiec Aleksandr Dołgopołow - 3:6, 6:1, 7:6 (7-5), 6:2.