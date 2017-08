Rankingi tenisowe: Rafael Nadal po trzech latach powraca na szczyt

Jak przekonać szefa do awansu?

Poprzednio Nadal pierwszą rakietą świata był 6 lipca 2014 roku. Zadebiutował zaś w tej roli w 18 sierpnia 2008 roku.

Hiszpan był pewny powrotu na szczyt zestawienia już tydzień temu, gdy Federer wycofał się z turnieju w Cincinnati. Już wcześniej wiadomo było, że któryś z nich znajdzie się na czele listy ATP po tym jak o nieprzystąpieniu do tej imprezy poinformował mający kłopoty z biodrem Murray.

Do czołowej "10" awansował triumfator turnieju w stanie Ohio Grigor Dimitrow. Bułgar tydzień temu był 11., a teraz poprawił się o dwie lokaty.

Jerzy Janowicz polepszył swoje notowania, choć w minionym tygodniu nie startował w żadnej imprezie. O sześć pozycji awansował Kamil Majchrzak, który jest obecnie 252.

W czołówce zestawienia ATP "Race to London", które wyłoni ośmiu uczestników kończącego sezon turnieju masters, prowadzi Nadal, za nim są Federer (obaj są już pewni miejsca w ostatnich zawodach tego roku) i Zverev. Janowicz zanotował kolejny spadek, ze 128. na 130. lokatę.

W deblu prowadzenie objął Fin Henri Kontinen, a Łukasz Kubot przesunął się z czwartego miejsca na trzecie.

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 21 sierpnia:

(2) Rafael Nadal (Hiszpania) - 7645 pkt

(1) Andy Murray (Wielka Brytania) - 7150

(3) Roger Federer (Szwajcaria) - 7145

(4) Stan Wawrinka (Szwajcaria) - 5690

(5) Novak Djokovic (Serbia) - 5325

(7) Alexander Zverev (Niemcy) - 4470

(6) Marin Cilic (Chorwacja) - 4155

(8) Dominic Thiem (Austria) - 4030

(11) Grigor Dimitrow (Bułgaria) - 3710

(9) Kei Nishikori (Japonia) - 3195



(109) Jerzy Janowicz (Polska) - 508



(258) Kamil Majchrzak (Polska) - 204





Hiszpańska tenisistka Garbine Muguruza po triumfie w turnieju w Cincinnati awansowała w rankingu WTA Tour z szóstego miejsca na trzecie. Liderką pozostała Czeszka Karolina Pliskova, a Agnieszka Radwańska zachowała 10. pozycję.

Muguruza wymieniła się pozycjami na światowej liście z Niemką polskiego pochodzenia Angelique Kerber, która w Cincinnati odpadła w drugiej rundzie. Radwańska również startowała w tej imprezie i przegrała mecz otwarcia. Krakowiankę w tym tygodniu czeka obrona punktów za wywalczony przed rokiem tytuł w New Haven.

Szansę na zepchnięcie Pliskovej z fotela liderki miała w niedzielę druga w zestawieniu Simona Halep. By tak się stało musiała jednak pokonać w finale w Cincinnati Muguruzę, co jej się nie udało. Była to kolejna zmarnowana okazja Rumunki na zostanie pierwszą rakietą świata.

O dwa miejsca w rankingu poprawiła się Magda Linette i jest 82.

W zestawieniu "Road to Singapore", które wyłoni osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju masters - WTA Finals, prowadzenie objęła Muguruza, przed Halep i Switoliną. Radwańska spadła o dwie pozycje i jest 31., a Linette 87.