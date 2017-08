US Open: Magda Linette przegrała w pierwszej rundzie

Jak przekonać szefa do awansu?

US Open: Szarapowa wygrała z Halep

US Open: Johanna Konta odpada już w I rundzie

Była to szósta konfrontacja 72. na liście WTA poznanianki z Pliskovą. Poprzednio rywalizowały w 2015 roku. 25-letnia Polka ze zwycięstwa nad będącą jej rówieśniczką Czeszką cieszyła się raz i miało to miejsce pięć lat temu w imprezie niższej rangi - ITF.

Linette trzeci raz z kolei zaprezentowała się w głównej drabince US Open. Dwa lata temu dotarła do drugiej fazy zmagań, a w poprzednim sezonie odpadła rundę wcześniej. Pliskova w ubiegłym roku dotarła aż do finału, a sezon wcześniej odpadła w 1. rundzie.

Wieczorem mecz otwarcia powinna rozegrać druga z reprezentantek Polski w singlu w nowojorskiej imprezie - Agnieszka Radwańska. Rozstawioną z "10" krakowiankę czeka pojedynek z Chorwatką Petrą Martic.