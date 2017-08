Szarapowa z dziką kartą w US Open

Foto: AFP

Maria Szarapowa otrzymała "dziką kartę" do turnieju US Open - potwierdzili organizatorzy wielkoszlemowej imprezy w Nowym Jorku. Rosyjska tenisistka, która do kwietnia była zawieszona za doping, w ostatnich tygodniach zmaga się z kontuzją ramienia.