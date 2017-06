Roland Garros: Pierwszy wielkoszlemowy finał Jeleny Ostapenko

Ostapenko największym sukcesem w karierze uczciła 20. urodziny, Bacsinszky tego dnia skończyła 28 lat. Obie nie były raczej typowane przed turniejem jako potencjalne półfinalistki, choć większym zaskoczeniem była obecność w nim młodszej z nich.

Łotyszka swoim czwartkowym występem udowodniła, że jej awans do "czwórki" nie był dziełem przypadku. Przytrafiło jej się kilka błędów wynikających z braku doświadczenia i często dawała ujście emocjom, ale imponowała silnymi i precyzyjnymi uderzeniami w końcowy obszar kortu oraz umiejętną zmianą kierunków.

Pojedynek obfitował w przełamania. Łącznie było ich 16. W szóstym gemie przy podaniu rywalki Szwajcarka prowadziła 40:15, ale nie wykorzystała szans na "breaka". W jednej z ostatnich akcji w tej części spotkania doznała urazu uda. Wróciła na kort po przerwie medycznej z zabandażowaną nogą. W tie-breaku od stanu 3-3 dominowała już Ostapenko.

Po wyrównanym początku drugiej odsłony u Łotyszki zaczęły pojawiać się błędy, na które reagowała widoczną wyraźnie frustracją. Wykorzystała to bardziej doświadczona Bacsinszky, która doprowadziła do remisu w całym pojedynku. Kluczowy dla losów decydującego seta okazał się siódmy gem. Tenisistka z Rygi, która wcześniej w tej partii rzucała w złości piłką o nieudanej akcji, zanotowała wówczas przełamanie powrotne, a po chwili bez straty punktu utrzymała podanie i prowadziła już 5:3. Następnie wykorzystała drugą piłkę meczową.

Była to pierwsza konfrontacja tych tenisistek. Ostapenko popisała się 50 uderzeniami wygrywającymi.

- Jestem naprawdę szczęśliwa. Kocham tu grać, kocham was, jesteście niesamowici. Bardzo się cieszę, że w ten sposób uczciłam urodziny. Zawsze staram się grać agresywnie i atakować kiedy tylko mam szansę. Prawdopodobnie to mi pomogło dziś wygrać - podsumowała Łotyszka, zwracając się do publiczności.

Podziękowała też Hiszpance Anabel Medinie Garrigues. Współpracę z byłą hiszpańską tenisistką zaczęła miesiąc temu.

Ostapenko po raz ósmy znalazła się w głównej drabince Wielkiego Szlema. Dotychczas jej najlepszym wynikiem w zawodach tej rangi była trzecia runda styczniowego Australian Open. W Paryżu debiutowała rok temu i przegrała wówczas mecz otwarcia.

Jest ona pierwszą Łotyszką w liczonej od 1968 roku Open Erze w wielkoszlemowym półfinale. Nigdy wcześniej zawodnik z tego kraju nie zagrał zaś w decydującym spotkaniu w imprezie tej rangi. Awans do "czwórki" wywalczyła jeszcze jako nastolatka. Poprzednią zawodniczką przed 20. rokiem życia, której udało się dotrzeć do niej w stolicy Francji, była 10 lat temu Serbka Ana Ivanovic.

Ostapenko dotychczas trzykrotnie wystąpiła w finale turniejów WTA, ale żadnego z nich nie wygrała. W deblu triumfowała raz - w lutym w parze z Alicją Rosolską w Sankt Petersburgu.

Dokładnie 20 lat temu, czyli w dniu narodzin tej tenisistki, w Paryżu triumfował Gustavo Kuerten. Brazylijczyk do tego momentu nie wygrał żadnej innej imprezy tej rangi ani turnieju ATP.

Bacsinszky raz - dwa lata temu - była w najlepszej "czwórce" w zawodach tej rangi, właśnie w Paryżu. W poprzedniej edycji tej imprezy odpadła rundę wcześniej.

Łotyszka zajmuje obecnie 47. miejsce w rankingu WTA. Dzięki udanemu występowi w Paryżu zapewni sobie awans do Top20.

Ostapenko jest pierwszą od 1983 roku nierozstawioną tenisistką, która dotarła do finału French Open. 34 lata temu udało się to Mimie Jausovec z ówczesnej Jugosławii.

W drugim półfinale walczą obecnie Rumunka Simona Halep i Czeszka Karolina Pliskova