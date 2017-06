Roland Garros: Simona Halep drugą finalistką

Z pięciu wcześniejszych pojedynków Halep i Pliskovej cztery wygrała pierwsza z zawodniczek. Czwartkowa konfrontacja miała dodatkowe znaczenie - obie bowiem miały szansę zdetronizować liderkę rankingu WTA Niemkę polskiego pochodzenia Angelique Kerber. Czeszce wystarczyłby do tego sam awans do finału, w przypadku Rumunki konieczne jest jeszcze wygranie turnieju.

Halep, która czeka na pierwszy wielkoszlemowy triumf, po raz drugi zagra w finale turnieju tej rangi. Poprzednio do tego etapu dotarła trzy lata temu, również w Paryżu. Wówczas przegrała z Rosjanką Marią Szarapową 4:6, 7:6 (7-5), 4:6. W tym samym roku dotarła do półfinału Wimbledonu, a w kolejnym sezonie była w "czwórce" US Open.

Pliskova po raz drugi w karierze, a pierwszy w Paryżu dotarła do najlepszej "czwórki" w Wielkim Szlemie. W poprzednim sezonie wystąpiła w finale US Open, w którym musiała uznać wyższość Kerber 3:6, 6:4, 4:6.