French Open: Kvitova odpadła w drugiej rundzie

French Open: szybki awans Radwańskiej do drugiej rundy

Kvitova zanotowała aż dziewięć podwójnych błędów serwisowych. Ostatni z nich miał miejsce przy piłce meczowej.

117. w rankingu WTA Mattek-Sands, która z powodzeniem występuje również w deblu, do głównej drabinki dostała się z kwalifikacji.

27-letnia Czeszka rozegrała w środę drugi mecz po prawie półrocznej przerwie, która była wynikiem zranienia w rękę w napadzie. Na start w Paryżu zdecydowała się w ostatnim momencie. Po wygraniu meczu otwarcia w Paryżu w oczach zawodniczki pojawiły się łzy, a wiele jej koleżanek z kortu nie kryło wzruszenia i podziwu dla dwukrotnej triumfatorki Wimbledonu (2011, 2014).

Do treningów wróciła na początku maja. 20 grudnia została we własnym domu w Prościejowie zraniona w rękę przez włamywacza. Miała uszkodzone naczynia krwionośne we wszystkich, a nerwy w dwóch palcach lewej ręki, którą trzyma rakietę. Przeszła prawie czterogodzinną operację. Po niej przez kilka tygodni nosiła specjalną szynę, a później jeszcze przez jakiś czas musiała oszczędzać dłoń.

Na drugiej rundzie zakończyła się również przygoda z tegorocznym French Open Jekateriny Makarowej. 40. w rankingu WTA Rosjanka na otwarcie sprawiła niespodziankę, eliminując pierwszą rakietę świata Niemkę polskiego pochodzenia Angelique Kerber 6:2, 6:2. W środę dokładnie w takim samym stosunku pokonała ją Ukrainka Lesia Curenko.

Formą nadal imponuje rozstawiona z "10" Venus Williams, która 17 czerwca skończy 37 lat. Amerykanka, która 20. - rekordowy w liczonej od 1968 roku Open Erze - raz startuje we French Open, szybko uporała się w drugiej rundzie z Japonką Kurumi Narą - 6:3, 6:1. Z trybun 250. wygrany mecz w Wielkim Szlemie starszej siostry oglądała Serena Williams. Wiceliderka światowej listy jest obecnie w ciąży i czasowo zawiesiła karierę.