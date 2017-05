Turniej WTA w Strasburgu: Magda Linette odpada

97. w światowym rankingu Linette dobrze rozpoczęła spotkanie z wyżej notowaną rywalką (29. miejsce). W pierwszym secie, przy stanie 1:1, Polka przełamała Francuzkę, a w zaciętym czwartym gemie obroniła trzy break-pointy. Ostatecznie jednak Garcia doprowadziła do wyrównania, a później przejęła inicjatywę i nie oddała jej już do końca meczu.



Był to pierwszy pojedynek 25-letniej Polki z rywalką młodszą o niespełna dwa lata.



Turniej w Strasburgu jest ostatnim sprawdzianem przed rozpoczynającym się w niedzielę w Paryżu wielkoszlemowym French Open.



Wynik meczu 2. rundy:



Caroline Garcia (Francja, 5) - Magda Linette (Polska) 6:3, 6:3.