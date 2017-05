Skandal: Nastase w Madrycie

Foto: Fotolia.com

Były rumuński tenisista Ilie Nastase po chamskich uwagach na temat Sereny Williams i obrażeniu ekipy Wielkiej Brytanii podczas meczu FedCup został przez przez Międzynarodową Federację Tenisową (ITF) tymczasowo zawieszony. Wimbledon i Roland Garros uznały go za persona non grata. Tym większy szok wywołało to, że w sobotę podczas turnieju w Madrycie Nastase pojawił się na korcie jako gość honorowy po zwycięstwie Rumunki Simony Halep nad Francuzką Kristiną Mladenovic.