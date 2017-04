Puchar Davisa: Serbia z Francją w półfinale

Reprezentacja Serbii awansowała do półfinału po raz pierwszy od czterech lat. Z kolei Hiszpanie, którzy pięciokrotnie triumfowali w Pucharze Davisa, próbowali awansować do tej fazy rozgrywek po raz pierwszy od 2012 roku, ale okazało się to niemożliwe bez swoich najwyżej rozstawionych zawodników Rafaela Nadala i Roberto Bautisty-Aguta.

W dwóch pozostałych parach bliżej półfinałów są Australia i Belgia. Australijczycy prowadzą 2:1 z Amerykanami, którzy są rekordzistami pod względem zwycięstw w tych rozgrywkach (32 razy). Taki sam wynik jest w rywalizacji Belgów z Włochami.

We wcześniejszej fazie odpadli obrońcy trofeum Argentyńczycy, których wyeliminowali Włosi, oraz finaliści sprzed roku Chorwaci, po porażce z Hiszpanami.

WYNIKI

Australia - USA 2:1 piątek

Jordan Thompson - Jack Sock 6:3, 3:6, 7:6 (7-4), 6:4

Nick Kyrgios - John Isner 7:5, 7:6 (7-5), 7:6 (7-5) sobota

Sam Groth, John Peers - Steve Johnson, Jack Sock 6:3, 3:6, 2:6, 6:2, 3:6 Belgia - Włochy 2:1 piątek

Steve Darcis - Paolo Lorenzi 6:7 (3-7), 6:1, 6:1, 7:6 (7-4)

David Goffin - Andreas Seppi 6:4, 6:3, 6:3 sobota

Ruben Bemelmans, Joris de Loore - Simone Bolelli, Andreas Seppi 6:4, 3:6, 4:6, 6:3, 6:7 (6-8) Serbia - Hiszpania 3:0 piątek

Novak Djokovic - Albert Ramos 6:3, 6:4, 6:2

Viktor Troicki - Pablo Carreno 6:3, 6:4, 6:3 sobota

Viktor Troicki, Nenad Zimonjic - Pablo Carreno, Marc Lopez 4:6, 7:6 (7-4), 6:0, 4:6, 6:2 Francja - Wielka Brytania 3:0 piątek

Lucas Pouille - Kyle Edmund 7:5, 7:6 (8-6), 6:3

Jeremy Chardy - Daniel Evans 6:2, 6:3, 6:3 sobota

Julien Benneteau, Nicolas Mahut - Dominic Inglot, Jamie Murray 7:6 (9-7), 5:7, 7:5, 7:5