Twórcy serialu "Stranger Things" oskarżeni o plagiat

Reżyser Charlie Kessler twierdzi, że twórcy serialu "Stranger Things" wzięli od niego pomysł na swój hit.

Charlie Kessler uważa, że bracia Matt i Ross Dufferowie, wzięli pomysł na serial „Stranger Things” z jego krótkometrażowego filmu "Montauk" oraz zwišzanego z nim scenariusza do filmu fabularnego zatytułowanego "The Montauk Project”. Reżyser w poniedziałek złożył pozew do sšdu.

Jak twierdzi Kessler, spotkał się i omówił swój film oraz scenariusz z braćmi Duffer na premierze podczas Tribeca Film Festival w kwietniu 2014 roku.

Film "Montauk", który zdobył nagrodę na festiwalu filmowym w Hamptons w 2012 roku, był krótkometrażowym filmem science-fiction, który opowiadał historię brutalnego zdarzenia, które miało miejsce na Long Island. Założenie historii dotyczyło teorii spiskowych, tajnych projektów rzšdowych i zjawisk paranormalnych - napisano w pozwie. Jednym z głównych bohaterów był policjant, który musiał zmierzyć się ze swojš przeszłoœciš.

Serial "Stranger Things", który ma już dwa sezony i planowany jest trzeci, skupia się na grupie nastolatków, którzy zostajš uwikłani w spisek rzšdowy. Miejscowy szef policji, w którego wciela się David Harbour, również jest jednš z kluczowych postaci w serialu.

"Montauk" był dostępny do oglšdania na Vimeo, ale film został usunięty z portalu we wtorkowe popołudnie.

Kessler twierdzi, że nie wiedział, że "Stranger Things" odzwierciedla jego własne pomysły, dopóki serial nie został wydany w lipcu 2016 roku. Netflix nie skomentował sprawy.

W opinii mężczyzny naruszona została „domniemana umowa” i domaga się od twórców „Stranger Things” odszkodowania pieniężnego.

"Stranger Things" to jeden z najbardziej popularnych seriali wypożyczalni internetowej Netflix.