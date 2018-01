Lisa Kudrow: Wznowienie "Przyjaciół"? To byłoby smutne

"Przyjaciele" opowiadali o ludziach 20- i 30-letnich. To nie był serial o ludziach 40- i 50-letnich - mówiła Lisa Kudrow, wcielajšca się w "Przyjaciołach" w rolę Phoebe Buffay pytana o możliwoœć nakręcenia nowych odcinków serialu, który na przełomie XX i XXI wieku bił rekordy popularnoœci.

Przed kilkoma dniami w sieci pojawił się fikcyjny trailer powstajšcego rzekomo filmu opowiadajšcego o dalszych losach bohaterów serialu "Przyjaciele", który wywołał wielkie zamieszanie wœród fanów serialu.

W rzeczywistoœci film, który miał nosić podtytuł "Ten z ponownym spotkaniem" (The One With The Reunion) nie powstaje, ale Kudrow w programie "Conan" w TVS była pytana o internetowy trailer a przy okazji o możliwoœć wznowienia serialu, którego ostatni odcinek wyemitowano w 2004 roku.

- Dziœ wznawiajš wszystko, ale nie wiem jak miałoby się to udać z "Przyjaciółmi" - powiedziała Kudrow.

- Serial opowiadał o ludziach 20- i 30-letnich. Nie był o ludziach w wieku 40 i 50 lat. Gdyby ludzie w tym wieku mieli takie same problemy (jak w wieku 20-30 lat - red.) to byłoby smutne. To nie byłoby zabawne - stwierdziła Kudrow.

Serial "Przyjaciele" wyœwietlano w ponad 100 krajach. Premierę ostatniego odcinka w USA obejrzało aż 51 mln widzów. Serial uważany jest za jeden z najpopularniejszyc seriali wszech czasów.