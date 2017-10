Netflix zawiesza prace nad nowym sezonem "House of Cards" AFP

Netflix i producent serialu "House of Cards" zadecydowali o zawieszeniu zdjęć do 6. sezonu – poinformowała agencja Associated Press. Sytuacja ma związek z oskarżeniami grającego w serialu główną rolę Kevina Spacey o molestowanie nastoletniego chłopca.

