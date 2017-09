USA: Richard Anderson nie żyje

W wieku 91 lat zmarł w swym domu w Beverly Hills amerykański aktor filmowy i telewizyjny Richard Anderson. O śmierci aktora poinformowała rodzina i przyjaciel aktora, publicysta Jonathan Taylor. Pogrzeb będzie mieć charakter prywatny - dodał Taylor.