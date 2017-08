„Pokój 104”: Dobry pomysł na niedobry serial

Najpierw był koncept, z którym duet niezależnych filmowców Mark i Jay Duplass (m. in. serial „Bliskość” z 2015 r. oraz film „Cyrus” z 2010 r.) przyszli do producentów ze stacji HBO. Wymyślili, że „Pokój 104” będzie rodzajem serialowej antologii, w której punktem wspólnym dla wszystkich odcinków będzie wyłącznie miejsce akcji. Wszystkie dwanaście odcinków rozgrywa się bowiem w tytułowym pokoju hotelowym. Natomiast jego mieszkańcy za każdym razem się zmieniają. W ten sposób poznajemy dwanaście różnych historii z kolejnymi bohaterami, których perypetie rozgrywają się w odmiennych konwencjach i gatunkach. Stacja pokazała już cztery odcinki (również w polskim kanale HBO3 oraz na platformie cyfrowej HBO GO), które udowadniają, że dobry pomysł to jeszcze nie wszystko.

W pierwszym odcinku dostajemy historię rodem z thrillera, w której samotny ojciec (Ross Patridge) wzywa opiekunkę do synka (Melanie Diaz), by samemu pójść na randkę. Dziecko (Ethan Kent) okaże się jednak istotą z piekła rodem. W drugim bohaterami są dostawca pizzy (Clark Duke) i znudzone sobą małżeństwo (Davie-Blue oraz James Van Der Beek), których historia początkowo przypomina tanie kino erotyczne, by zamienić się w erotyczny dreszczowiec, a ostatecznie w parodię. Trzeci epizod to horror o telekaznodziejach (Tony Todd, Orlando Jones) i spragnionej wiary kobiecie (Sameerah Luqmaan-Harris). Czwarty to psychodrama o tragicznej śmierci przyjaciela z młodości (Will Tranfo), z którą 43-letni bohater (Jay Duplass) od dwóch dekad nie jest w stanie sobie poradzić.

I chociaż na papierze „Pokój 104” wygląda świetnie – błyskotliwy pomysł, wymagająca konwencja, ograniczona scenografia, różnorodność wątków – to na ekranie okazuje się artystyczną porażką. Aktorstwo jest średnie, scenariusze przypominają kiczowate opowiadania z dreszczykiem dla młodzieży z końca lat 80. Co więcej, dramaty bohaterów nudzą, choć odcinki trwają zaledwie dwadzieścia parę minut, a całość sprawia wrażenie nieco lepiej dofinansowanego kina offowego.

Pokój 104 (Room 104), twórcy: Jay i Mark Duplass, wyk. , prod. HBO, USA 2017