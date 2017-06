Pięćdziesiąte urodziny Reksia

„Cieszę, że Reksio doczekał 50. urodzin. Żaden piesek w Polsce tak długo nie żył, a on trwa i wciąż bawi dzieci” – powiedziała Halina Filek-Marszałek, wdowa po Lechosławie Marszałku, pomysłodawcy Reksia, która również pracowała przy serialu m.in. jako reżyser, scenarzystka i twórczyni dekoracji.

Urodziny Reksia zgromadziły na niewielkim placu w centrum miasta mnóstwo dzieci z bielskich przedszkoli. Maluchy doskonale znają i lubią sympatycznego pieska. „On jest po prostu fajny” – powiedziała mała Malwina.

„To ponadczasowa bajka dla dużych i małych. Reksio uczy właściwych zachowań, odpowiedzialności, szacunku do innych, przyjaźni. To same pozytywne cechy, które powinniśmy przekazywać dzieciom” – podkreśliła przedszkolanka Agata Studencka.

Okazją do świętowania urodzin animowanego pieska był przypadający w czwartek Dzień Dziecka. „W tym dniu chciałabym życzyć dzieciom, aby dzieci dbały o swoje zwierzęta i były czułe na ich krzywdę. Opiekujcie się nimi dobrze” – apelowała Filek-Marszałek.

Kilkuminutowe filmy animowane z przygodami Reksia powstawały w bielskim Studiu Filmów Rysunkowych w latach 1967-88. Łącznie zrealizowano ponad 60 odcinków. Postać stworzył reżyser i scenarzysta Lechosław Marszałek. Twórca zmarł w 1991 r.

„Mąż pracował przy filmach z Bolkiem i Lolkiem, ale w momencie, gdy w Studiu wymyślono ich przygody na Dzikim Zachodzie, wycofał się z tego serialu. Nie chciał tworzyć filmów, w których dzieci bawią się bronią. Wtedy wymyślił pierwszy scenariusz z Reksiem” – wspominała w rozmowie z PAP Halina Filek-Marszałek.

Pierwowzorem postaci był foksterier Lechosława Marszałka. „To była suczka Trola. Była bardzo mądra. Mąż napisał pierwszy scenariusz, ale wtedy nikt się nie spodziewał, że powstanie dłuższy serial. A jednak postać się spodobała, serial zdobył wiele nagród” – dodała Filek-Marszałek.

Reksio jako bielszczanin jest w mieście tak bardzo popularną postacią, że doczekał się kilka lat temu pomnika. Organizowane są także zawody narciarskie jego imienia dla najmłodszych na Dębowcu w Bielsku-Białej i w Białce Tatrzańskiej. „Cieszę się, że Reksio zachęca do uprawiania sportu. W zawodach narciarskich startowało ponad 700 dzieci. Może, przy wsparciu bielskiego magistratu, uda się zorganizować także zawody pływackie, aby promować tę umiejętność wśród dzieci” – powiedziała Filek-Marszałek.