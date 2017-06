Powrót Teatru Telewizji

1 czerwca Zarząd TVP powołał Agencję Kreacji Teatru Telewizji Polskiej, by zintegrować działania programowe, artystyczne i wizerunkowe Teatru Telewizji – jak głosi komunikat TVP.

To szansa na większą niż przez ostatnie lata niezależność, gdy produkowanie poszczególnych spektakli zależało nie tylko od szczupłych środków finansowych, ale też woli poszczególnych anten.

Pełnomocnikiem Zarządu ds. utworzenia nowej jednostki została Ewa Millies-Lacroix, wieloletnia redaktor Teatru Telewizji, która będzie sprawować pieczę nad wszystkimi teatralnymi produkcjami w telewizji, inicjując też ich realizację.

Ewa Millies-Lacroix pracuje w TVP od ukończenia studiów na wydziale polonistyki na UW i Wiedzy o Teatrze w warszawskiej PWST, czyli od końca lat 80. Trafiła tu – do istniejącej jeszcze wówczas Naczelnej Redakcji Teatru kierowanej przez Jerzego Koeniga, i pracowała przez kolejne lata aż do teraz. Pierwsze spektakle wyprodukowane przez nową agencję pojawią się już we wrześniu w jesiennej ramówce TVP.