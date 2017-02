Szósty sezon serialu „Girls” Leny Dunham

W telewizji nie było tak wpływowej opowieści o kobietach od czasu „Seksu w wielkim mieście”. Z tym, że zamiast pewnych siebie, zadbanych, drapieżnych i samoświadomych kobiet, bohaterkami „Dziewczyn” są neurotyczne, niedojrzałe i niezadbane trzydziestolatki. Cztery bohaterki — Hanna, Shoshanna, Marnie i Jessa — to nowojorskie dziewczyny z dobrych domów. Próbują się usamodzielnić i zarobić na życie, a jednocześnie realizować swoje ambicje artystyczne.

Twórczynią „Dziewczyn” jest Lena Dunham — aktorka i pisarka z artystycznej rodziny o zdecydowanych poglądach feministycznych. Od pierwszego sezonu wsparcie produkcyjne i opiekę reżyserską zapewnił jej Judd Apatow — popularny twórca filmów komediowych takich jak „Wpadka”, „40-letni prawiczek” czy „Wykolejona”. To rozchwytywany producent, o którego biją się studia filmowe, stacje telewizyjne i Netflix.

A jednak Lena Dunham to jest autorką pomysłu i scenariusza, który od 2012 roku opowiada o czterech nowojorskich trzydziestolatkach, próbujących z oporami wejść w świat dorosłych, a przy tym nie zapomnieć o marzeniach. W ostatnim sezonie zbliżają się one do tego coraz bardziej.

Hannah (Lena Dunham) jest krok od tego by zostać zauważoną autorką. Dostaje coraz ambitniejsze zadania pisarskie. Jessa (Jemima Kirke) i Adam (Adam Driver) pracują nad nowym projektem artystycznym. Marnie (Allison Williams) układa sobie życie po rozwodzie, a Shoshanna (Zosia Mamet) realizuje się w pracy w agencji marketingowej.

„Dziewczyny” mają na koncie dwa Złote Globy z 2013 roku w kategorii najlepszy serial komediowy oraz za rolę aktorską Leny Dunham, a także dwie statuetki telewizyjnej nagrody Emmy.

Pierwszy odcinek szóstego sezonu zostanie premierowo wyemitowany w polskiej stacji HBO równocześnie z premierą amerykańską, czyli w poniedziałek 13 lutego o 4 nad ranem. A także później tego samego dnia wieczorem o godzinie 21.10. Od nocnej premiery będzie dostępny w serwisie HBO GO, gdzie można również oglądać wszystkie wcześniejsze odcinki i sezony.