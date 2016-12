Polscy producenci gier wideo dojrzeli

116 mln zł trafi do producentów gier komputerowych w ramach programu GameINN

Bloober Team, twórca gier z gatunku horrorów psychologicznych, podpisał właśnie pierwszą umowę wydawniczą. Kontrakt z amerykańskim studiem The Deep End Games zakłada wydanie, dystrybucję oraz marketing gry „Perception". To pierwsza tego typu umowa krakowskiego studia. Bloober Team w ten sposób rozpoczyna międzynarodową działalność wydawniczą. W ramach grupy zajmie się nią spółka Feardemic. Ale podobnych przykładów na rodzimym rynku jest więcej. Eksperci nie mają wątpliwości, że takie ruchy game developerów to oznaka ich dojrzałości.

Budowa pozycji lidera

Bloober Team chce do końca 2019 r. osiągnąć pozycję czołowego producenta horrorów psychologicznych. Działalność wydawnicza ma pomóc w osiągnięciu tego celu.

– Zależy nam na uzyskaniu efektu synergii między kolejnymi produkcjami. Chcemy, aby zewnętrzne tytuły, których wydania się podejmiemy, poszerzyły bazę fanów horroru. Planujemy wydawać tylko charakterystyczne projekty, które swoją unikatowością wpasowują się w nasz benchmark – tłumaczy Piotr Babieno, szef krakowskiego studia. – Umowa z The Deep End Games jest efektem współpracy z naszym wydawcą, United Talent Agency, wiodącą agencją z Hollywood. Dzięki dobrej kooperacji pozyskaliśmy do naszego portfela wydawniczego jeden z najlepiej zapowiadających się tytułów z gatunku horror – dodaje.

Współautorami gry „Perception" są producenci znanej serii „BioShock" czy „Dead Space". Ich nowy tytuł opowiada historię niewidomej dziewczyny, w którą wciela się gracz. Poruszanie się jest możliwe dzięki mechanice echolokacji, na której bazuje rozgrywka. – To pierwsza tego typu produkcja – dodaje Babieno.

Bloober Team będzie wyłącznym globalnym wydawcą tytułu przez pięć lat. – Działalność wydawnicza nie wpłynie na sprzedaż własnych tytułów – zapewnia.

Producenci wydawcami

Takich wątpliwości nie ma też Vivid Games. Producent gier z Bydgoszczy kilka dni temu wydał właśnie pierwszy zewnętrzny tytuł. Od czwartku dostępny jest on na urządzenia z systemem Android. Chodzi o „Road Hopper: Crazy Santa" – grę free to play (darmowa, ale w trakcie rozgrywki można dokonywać mikropłatności), przygotowaną na smartfony i tablety. Gra pojawiła się na rynku po dwóch miesiącach od podpisania umowy wydawniczej.

„Road Hopper" to produkt rumuńskiego studia Art Dynasty. Wiele wskazuje, że pojawią się też kolejne jej odsłony. Vivid Games zapowiada, że będzie dalej wspierać ten tytuł.

Na działalność wydawniczą stawia również notowana na NewConnect grupa Midven, a dokładniej jej spółka zależna Mizaco. Niecałe dwa tygodnie temu przejęła ona studio developerskie PrimeBit Games.

– Mizaco zadebiutuje na rynku jako niezależny wydawca gier i dzięki wykorzystaniu synergii przyspieszy prace nad własnymi tytułami – zapowiada Andrzej Zając, prezes Midven.