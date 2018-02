Cyfryzacja napędza rynek IT

Przemysł 4.0, internet rzeczy, migracja danych do chmury, sztuczna inteligencja oraz coraz większy nacisk na mobilnoœć – właœnie te zjawiska sš nowym wspólnym mianownikiem branży teleinformatycznej.

W tym roku globalne wydatki na usługi IT wzrosnš o 4,5 proc. – prognozuje instytut badawczy Gartner. Niektóre segmenty rynku będš jednak rosły zdecydowanie szybciej. Mowa tu w szczególnoœci o technologii blockchain, rozwišzaniach z obszaru internetu rzeczy, big data czy sztucznej inteligencji. Sam tylko rynek blockchain do 2022 r. wzroœnie do ponad 7,5 mld dolarów, czyli będzie się powiększał rocznie o niemal 80 proc. – prognozujš analitycy MarketsandMarkets.

Przybywa urzšdzeń i cyberataków

Systematycznie roœnie rynek technologii mobilnych, a wraz z nimi przybywa smartfonów. W przyszłym roku będzie je mieć już 66 proc. ludzi na œwiecie – przewiduje firma Zenith. Największy odsetek posiadaczy tych urzšdzeń jest w Holandii (94 proc.), na Tajwanie (93 proc.), w Hongkongu (92 proc.) oraz Norwegii i Irlandii (po 91 proc.). Wzrost liczby użytkowników smartfo...