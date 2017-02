Polska stawia na kosmos

Polska Strategia Kosmiczna to element Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wdrożenie planów dotyczących branży kosmicznej ma sprawić, że za 13 lat będziemy w stanie skutecznie konkurować na europejskim rynku. Obroty polskich firm z tej branży mają natomiast wynieść co najmniej 3 proc. ogólnych obrotów unijnego rynku kosmicznego. Ministerstwo Rozwoju podkreśla, że sektor kosmiczny ma coraz większe znaczenie dla gospodarki europejskiej i światowej. Według danych amerykańskiej Space Foundation, jego globalne obroty w 2015 r. wyniosły 330 mld dol. Jak szacuje Europejska Agencja Kosmiczna, łączne nakłady rządowe na działalność kosmiczną w Europie wyniosły 8,3 mld euro w 2014 r., co oznaczało wzrost o 9 proc. w porównaniu z 2013 r.

Według resortu od momentu przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej w 2012 r. polski przemysł kosmiczny zaczął dynamicznie się rozwijać. W chwili akcesji Polski do ESA na specjalnym portalu internetowym Agencji zarejestrowanych było mniej niż 50 polskich podmiotów zainteresowanych udziałem w przetargach Agencji, a obecnie jest ich ponad 300. W większości są to małe i średnie przedsiębiorstwa, dla których działalność kosmiczna stanowi coraz ważniejszy obszar aktywności. Również duże firmy z innych sektorów, np. IT czy obronności, zaczynają coraz częściej realizować projekty w tej dziedzinie – podkreśla MR.

W rozstrzygniętych do końca lipca 2016 r. otwartych naborach wniosków projektowych w ramach Programu Wsparcia Polskiego Przemysłu w ESA złożono 236 propozycji, z których zaakceptowano do realizacji 99 na ok. 19,5 mln euro. Wyniki kolejnych konkursów będą znane w tym roku. Poza programami obowiązkowymi Europejskiej Agencji Kosmicznej, Polska w 2012 r. przystąpiła do 10 wybranych programów opcjonalnych, deklarując łączną składkę roczną na ten cel w wysokości około połowy składki obowiązkowej, tj. ok. 9 mln euro rocznie.

We wdrażanie Polskiej Strategii Kosmicznej zaangażowanych będzie szereg resortów, m.in. ministerstwa: rozwoju, obrony narodowej, nauki i szkolnictwa wyższego, środowiska, a także spraw zagranicznych. Specjalną rolę przewidziano dla Polskiej Agencji Kosmicznej, która odpowiada za opracowanie Krajowego Programu Kosmicznego. Prace nad jego przygotowaniem mają się zakończyć do końca tego roku.