Polski Creotech wyposaży czeską „Gwiazdę Śmierci"

Odbiorcą sprzętu jest Instytut Fizyki Czeskiej Akademii Nauk, który prowadzi projekt ELI (skrót od Extreme Light Infrastructure). Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

- Nasza firma kojarzona jest w Polsce z branżą kosmiczną. Warto jednak pamiętać że spółka Creotech specjalizuje się także w produkcji podzespołów i specjalistycznej aparatury pomiarowej do najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie instytucji badawczych na świecie - przypomina Grzegorz Kasprowicz, założyciel i współwłaściciel Creotechu.

W ostatnich latach firma zrealizowała zlecenia m.in. dla Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie, Instytutu Badań Ciężkich Jonów GSI i Centrum Badawcze DESY w Niemczech.

- Dostawa sprzętu dla centrum ELI to kolejny ważny projekt, który ugruntowuje naszą pozycję w segmencie specjalistycznej elektroniki pomiarowej, w którym jesteśmy silnym graczem w skali globalnej - dodaje Kasprowicz.

Wartość zrealizowanego zlecenia, obejmującego wyprodukowanie i dostawę niemal 150 podzespołów zaawansowanej elektroniki, przekracza 250 tys. zł. Kolejne zlecenie dla czeskiego partnera, które jest obecnie za wstępnym etapie realizacji, obejmie dostawę kolejnych 30 modułów pomiarowych, o wartości przekraczającej 250 tys. zł. Łączna wartość docelowej dostawy przekracza 0,5 mln zł.

Czeski projekt badawczy, w którym wykorzystane zostanę podzespoły wyprodukowane przez Creotech, realizowany jest przy udziale naukowców z całego świata. Celem ELI jest budowa najpotężniejszego na świecie lasera o nazwie HAPSLI (High Repetition-Rate Advanced Petawatt Laser System). Czesi nazwali swój laser „Bijov" po mitycznym czeskim siłaczu, ale światowe media ochrzciły go mianem „Gwiazdy Śmierci" nawiązując do motywu z kultowej serii filmów ze świata Gwiezdnych Wojen. Czeska „Gwiazda Śmierci" ma ważyć 20 ton, a jej koszt to 48 mln dol. Instrument powstaje w placówce badawczej w Dolní Břežany, w okolicach Pragi. Moc lasera ma docelowo przekroczyć 10 petawatów, co odpowiada mocy 10 biliardów żarówek 100 watowych.

- Urządzenie nie będzie jednak służyło do siania terroru w naszej galaktyce i niszczenia zbuntowanych planet. Wręcz przeciwnie - przysłuży się ludzkości i rozwojowi nauki - uspokaja Tomasz Krzaczek, dyrektor produkcji w Creotech.

Laser pozwoli na prowadzenie niedostępnych do tej pory eksperymentów z różnych dziedzin, od astrofizyki po medycynę.

- W naukowym świecie będzie laserowym odpowiednikiem Wielkiego Zderzacza Hadronów Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN - dodaje Tomasz Krzaczek.