Apple chce produkować telefony w Indiach

Produkcja miałaby ruszyć najpóźniej w kwietniu w nowej fabryce w stanie Karnataka na południu Indii.Według BBC koncern Apple nie potwierdził jeszcze oficjalnie tych planów, przyznał jednak, że jest zainteresowany „poważnymi inwestycjami w Indiach".Tymczasem minister ds. infotechnologii, biotechnologii i turystyki Priyank Kharge w rządzie Karnataki powiedział w rozmowie z agencją AFP, że jego stan „zawarł porozumienie z Apple" i można się „spodziewać, że produkcja w Karnatace ruszy do końca kwietnia".Z doniesień, na które powołuje się serwis BBC wynika, że zakład, w którym miały by być wytwarzane iPhony, buduje tajwańska firma produkcyjna Wistron Corp.Jak podaje BBC, Apple nie otworzył dotąd firmowych sklepów w Indiach, bo obowiązujące w tym kraju przepisy nakładają poważne ograniczenia na działalność zagranicznych firm.Aby móc sprzedawać swe produkty z charakterystycznym logo jabłuszka bezpośrednio indyjskim klientom Apple będzie musiał produkować lokalnie 30 proc. komponentów do swych urządzeń.Na początku tygodnia Apple ogłosił, że po raz pierwszy od dziewięciu miesięcy zanotował wzrost sprzedaży, dzięki dobrym wynikom przedświątecznej sprzedaży telefonów iPhone 7 na chińskim rynku. Według BBC Amerykański koncern przez trzy kwartały z rzędu zmagał się ze spadkiem przychodów. Wpłynęła na to silna konkurencja, szczególnie ze strony chińskich rywali, która zaniżyła sprzedaż smartfonów iPhone.