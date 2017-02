Globalny rachunek cyberprzestępstw

#RZECZoBIZNESIE: Aleksander Czarnowski: Cyberprzestępczość to potężny biznes

Na 450 mld dol. szacuje się straty globalnej gospodarki z powodu przestępstw w cyfrowym świecie. W 2016 r. zostało wykradzione ponad 2 mld danych personalnych, a w samych St. Zjednoczonych wyciekło ponad 100 mln dokumentacji medycznych.

Steve Langan, dyrektor w Hiscox, w wywiadzie dla CNBC przyznał, że mamy epidemię cyberprzestępczości, a mimo to 53 proc. firm w USA, Wielkiej Brytanii i Niemczech jest na nią źle przygotowana.

The Hiscox Cyber Readiness Report 2017 powstał na podstawie przebadania 3000 firm z 3 krajów w celu ocenienia ich gotowości na cyberzagrożenia pod kątem ich strategii, zasobów, technologii i procesów.

53 proc. ocenionych firm było źle przygotowane na cyberataki. Tylko gotowość 30 proc. przedsiębiorstw została oceniona na poziomie „ekspert”.

Najlepiej wypadły St. Zjednoczone, gdzie poziom „ekspert” osiągnęło 49 proc. firm. Co ciekawe, 72 proc. największych amerykańskich firm było atakowane w ostatnich 12 miesiącach.

Logan wymienił 4 możliwe sposoby jakimi firmy mogą zwiększyć cyberbezpieczeństwo. Wśród nich jest właściwa strategia i zwiększanie obrony technologicznej.

- Po trzecie i bardzo ważne, a co jest często zapominane, to budowanie ludzkiej zapory sieciowej. Należy szkolić pracowników, żeby potrafili rozpoznać podejrzane e-maile, które stają się coraz bardziej wyrafinowane i trudne do wyłapania – podkreślał Logan.

Jako, że Logan jest przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej, w czwartym punkcie zaleca korzystanie z ubezpieczeń, które pomogą zarządzać ryzykiem.