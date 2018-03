Fredro z dystansem

W poniedziałkowym Teatrze Telewizji premiera „Pana Jowialskiego”. To udany prezent dla widzów w przeddzień Międzynarodowego Dnia Teatru.

Warto przypomnieć, że komedia, która prapremierę miała w 1832 roku, jest wcišż jednym z najczęœciej granych utworów Aleksandra Fredry. W tytułowej roli gawędziarza – skarbnicy przysłów, występowali najwybitniejsi polscy aktorzy, by przywołać jedynie Wincentego Rapackiego, Ludwika Solskiego i Aleksandra Zelwerowicza. W czasach nam bliższych w Teatrze Telewizji, który dotšd trzykrotnie wystawiał „Pana Jowialskiego”, zapamiętana została szczególnie realizacja Olgi Lipińskiej z 1976 roku ze Zdzisławem Mrożewskim (w doborowej obsadzie m.in. Barbara Ludwiżanka, Bronisław Pawlik, Andrzej Zaorski).

Obecnie za fredrologa uznawany jest Jan Englert, który w jednej z rozmów z „Rzeczpospolitš” mówił: „Często spotykam się z pytaniem, po co wystawiać Fredrę. Żaden Francuz nie pyta: po co wystawiać Moliera, bo w sposób oczywisty uważa go za spuœciznę francuskiej kultury. Jeżeli przez kilkaset lat jakiœ autor jest grany, to znaczy, że jest zawsze współczesny”.

Debiutujšcy jako reżyser w Teatrze Telewizji Artur Żmijewski dobrze rozumie, o czym Jan Englert mówił. Jego nauczycielem w tym przedmiocie był Andrzej Łapicki, uznawany za specjalistę od Fredry i przy okazji opiekun roku Żmijewskiego w warszawskiej PWST. On też swojego wychowanka zaprosił w 1993 roku do współpracy przy „Panu Geldhabie” – tak więc też widział w nim potencjał do spotkań z tym œwietnym polskim autorem.

Artur Żmijewski przygotował inscenizację „Pana Jowialskiego” dajšcš uzasadnionš nadzieję, że nie jest to jego ostatnie spotkanie z Fredrš. To, które widzowie zobaczš w poniedziałek, jest uroczš i lekkš opowieœciš o pogodnym œwiecie ludzi, którzy nie zatracili umiejętnoœci dystansu do siebie i do œwiata.

Wykreowana na potrzeby spektaklu w studiu telewizyjnym przestrzeń, której autorem jest Arkadiusz Koœmider, jest radosnš, lecz i trzymajšcš się zapisanych w sztuce realiów improwizacjš na temat dworku Jowialskich. Jest udanym tłem dla inteligentnych i zabawnych konwersacji bohaterów, którzy w zawrotnym tempie, ze swadš i temperamentem bawiš się doskonale napisanym przez Fredrę tekstem.

Całoœci dopełnia muzyka skomponowana przez Włodka Pawlika, œwietnie łšczšcego w tym przypadku klasykę z jazzowš improwizacjš. A Artur Żmijewski całš tę opowiastkę bierze jeszcze w nawias. W spektaklu występujš: Adam Ferency (Pan Jowialski), Anna Dymna (Pani Jowialska), Danuta Stenka (Szambelanowa), Tomasz Kot (Szambelan), Joanna Kuberska (Helena), Fabian Kocięcki (Ludmir), Krzysztof Szczepaniak (Wiktor), Mateusz Rusin (Janusz) oraz Krzysztof Globisz (Lokaj).