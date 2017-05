Opętany i seksowny Jude Law

Jude Law to dziś aktor znany ze świetnych ról kinowych i telewizyjnych, by wspomnieć choćby serial „Młody papież” czy dwie opowieści o Sherlocku Holmesie, w których wcielił się w doktora Watsona. Karierę zaczynał jednak jako aktor teatralny. I w latach 90. na brytyjskich scenach odnosił znaczące sukcesy.

Dopiero pod koniec tamtej dekady świetna rola w filmie „Utalentowany pan Ripley”, za którą dostał nagrodę BAFTA oraz nominację do Oscara, sprawiła, że bardziej pochłonęło go kino. Co pewien czas Jude Law wraca jednak do teatru. Tak postąpił też obecnie, gdy zaproszony przez National Theatre zgodził się zagrać jedną z głównych ról w „Opętaniu”.

Ten spektakl również jednak mocno związany jest z filmem. „Opętanie” to bowiem adaptacja powieści kryminalnej „Listonosz zawsze dzwoni dwa razy” Jamesa Mallahana Caina z lat 30. XX wieku. To historia młodej kobiecie znudzonej życiem u boku starszego męża, właściciela przydrożnego baru. Wdaje się zatem w romans z mężczyzną, który nagle pojawia się w barze i razem z nim morduje męża.

Książkę Caina przeniósł na ekran słynny włoski reżyser Lucino Visconti, który na jej podstawie w 1943 roku nakręcił film „Opętanie”. W historii europejskiego kina wyznacza on początek włoskiego neorealizmu.

Powieść „Listonosz zawsze dzwoni dwa razy” doczekała się także dwukrotnej ekranizacji w USA. W filmie Taya Garnetta z 1946 roku główne role zagrali Lana Turner i John Garfiel, a 35 lat później u Boba Rafelsona – Jessica Lang i Jack Nicholson.

Obecną sceniczną adaptację wyreżyserował jeden z najwybitniejszych europejskich twórców teatralnych, Belg Ivo van Howe. Kilka jego spektakli gościło w Polsce na festiwalach teatralnych, a w ubiegłym roku w Operze Narodowej przygotował on premierę „Łaskawości Tytusa” Mozarta.

„Opętanie” znalazło się w cyklu transmisji National Theatre Live, więc jutro spektakl będzie pokazany w kinach w Koninie i w Poznaniu. Spektakle teatralne z Londynu – w przeciwieństwie do operowych z Nowego Jorku – znacznie chętniej prezentowane są wszakże w retransmisjach. Tak też będzie w przypadku „Opętania”.

5 czerwca przedstawienie będzie można obejrzeć u nas w sieci kin Helios w prawie czterdziestu miastach w Polsce, 11 czerwca na „Opętanie” zaprasza warszawskie kino Luna, zaś 22 czerwca pojawi się ono na ekranach sieci Multikina w trzynastu różnych miastach.

Szczegółowe informacje o datach i miejscach pokazów:

www.nazywowkinach.pl

https://www.facebook.com/nazywowkinach