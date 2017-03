Rosja: Tarcza USA niszczy system bezpieczeństwa międzynarodowego

"Rozmieszczanie systemu obrony przeciwrakietowej konsekwentnie niszczy utrwalony system bezpieczeństwa międzynarodowego, USA dążą do uzyskania przewagi strategicznej kosztem osłabienia potencjału powstrzymywania Rosji i Chin. Może to doprowadzić do poważnych następstw w sferze bezpieczeństwa" - powiedział generał, cytowany przez rosyjskie media.

Występując na rosyjsko-chińskiej konferencji w Genewie Poznichir oświadczył, że tarcza antyrakietowa stanowi bodziec do zwiększania potencjału rakietowego na świecie, prowokując w ten sposób nowy wyścig zbrojeń.

Generał zarzucił Waszyngtonowi odrzucanie inicjatyw rosyjskich w sferze obrony przeciwrakietowej. W związku z tym - oznajmił - Rosja jest zmuszona do podejmowania adekwatnych działań, tak by zapobiec naruszeniu obecnej równowagi sił w sferze zbrojeń strategicznych.

Przedstawiciel Sztabu Generalnego wyraził przekonanie, że będące elementem amerykańskiej tarczy wyrzutnie w Polsce i Rumunii pozwalają na to, by "potajemnie i w krótkim czasie" przeprowadzić zamianę antyrakiet na pociski manewrujące Tomahawk. "Na celowniku tych pocisków może znaleźć się praktycznie cała europejska część Rosji" - oświadczył wojskowy.

Generał powtórzył ocenę przedstawicieli Rosji o tym, że rozmieszczenie w Europie elementów tarczy antyrakietowej USA narusza układ o likwidacji rakiet średniego zasięgu (INF) z 1987 roku. Oświadczył, że Moskwa niejednokrotnie wyrażała z tego powodu swoje zaniepokojenie, jednak nie doczekała się reakcji ze strony Stanów Zjednoczonych.